Sfeer aanbrengen in de belangrijkste ruimte van je huis? Dit doe je door de juiste woonkamerverlichting te kiezen. Vaak wordt de waarde hiervan onderschat, maar één blik op het scherm bij Homify maakt duidelijk dat dit volkomen onterecht is.

Waar is extra verlichting nodig?

Kijk je naar de verschillende huiskamers op je scherm, dan zie je wat zorgvuldig gekozen woonkamerverlichting met je huiskamer kan doen. Om te beginnen breng je voor jezelf in kaart welk deel van je huiskamer extra verlichting nodig heeft. Sommige delen grenzen immers aan het raam, terwijl andere delen uitkomen bij een donkere muur. Verkijk je echter niet op deze indeling, want overdag zal de lichtverhouding in je huiskamer heel anders zijn dan in de avond. Voor een goed gekozen woonkamerverlichting is het daarom nodig dat je meerdere keren op een dag naar de lichtval in je huiskamer kijkt.

Kun je met woonkamerverlichting de sfeer aanpassen?

Uit het voorgaande blijkt al een belangrijk punt: de woonkamerverlichting die je kiest kan op verschillende tijdstippen van de dag heel anders zijn. Zo kun je de delen van je huiskamer die overdag wat donker zijn, versieren met wat vrolijke sierverlichting. Ook overdag ontstaat hier dan een intieme plek waar je misschien graag met de krant of met een tijdschrift zit. Ook als jij je vrienden of vriendinnen uitnodigt voor een bezoek, kan zo’n met licht versierd plekje een gezellige zithoek zijn. In de avond kies je op deze plaatsen weer voor ander licht. Je maakt de woonkamerverlichting op deze plek iets sterker en laat nu ook lichten branden op plekken die overdag baden in het daglicht. Door deze wijze van versieren met licht, ontstaat op elk deel van de dag in je huiskamer een heel andere sfeer.

Intensiteit van je woonkamerverlichting wijzigen?

Natuurlijk is de keuze aan soorten verlichting bijna onbeperkt. Led, halogeen, kaarslampen of softone lampen wisselen elkaar af bij een goede woonkamerverlichting. Ook zit je niet vast aan de intensiteit waarmee al deze lichten branden. Om de verlichting te kunnen aanpassen aan de sfeer, is op veel van de lichtpunten een goede dimmer nodig. In het begin speel je hier een beetje mee, maar na enkele dagen weet je precies welke lichtverhouding tussen de verschillende woonkamerdelen het beste is. Doordat je met het dimmen de sterkte zelf in de hand kunt nemen, is het altijd mogelijk de intensiteit ervan te wijzigen. Dit doe je bijvoorbeeld bij de ontvangst van bezoek, of even tussendoor als je een mooi fotoboek wilt bekijken.