Wastafel badkamer

De wastafel is een van de meest gebruikte objecten in de badkamer. Als je er over na gaat denken, dan kom je al snel tot de conclusie dat je de wastafel nog meer gebruikt dan de douche. Daarom is het belangrijk dat de wastafel praktisch in gebruik is. ’s Ochtends en ’s avonds wil je er op je gemak je tanden kunnen poetsen, je gezicht kunnen wassen en eventueel je make-up op kunnen doen of af kunnen halen. Daarnaast is het handig als je wastafel op een meubel is bevestigd waar je ook nog wat spulletjes in kwijt kunt. Om de keuze voor een nieuwe wastafel voor in de badkamer makkelijker te maken, hebben we aantal praktische tips voor je op een rijtje gezet.

Wat voor soorten wastafels voor in de badkamer zijn er?

Vandaag de dag is het aantal wastafels voor in de badkamer enorm. Grofweg kun je onderscheid maken tussen wastafels zonder meubel en wastafels met meubel. De laatste geniet zeker de voorkeur als je veel spulletjes hebt die moeten worden opgeborgen, maar de eerste kan qua design wel beter bij de badkamer passen. Je moet dus kiezen tussen gemak en design. Verder zijn er wastafels met een diepe wasbak en wastafels met een langwerpige ondiepe bak. Je hebt ook losse wasbakken die je op een plank of kastje kunt plaatsen.

Hoe kies ik de wastafel die bij mijn wensen past?

Om de juiste wastafel uit te kiezen is het belangrijk om je wensen op een rijtje te zetten. Sta je vaak met meerdere gezinsleden tegelijk boven de wastafel en heb je een ruime badkamer? Dan is het aan te raden om voor een dubbele wastafel te kiezen. Dan hoef je in de ochtend minder lang te wachten totdat de ander klaar is met tandenpoetsen. Als je veel opbergruimte in je badkamer nodig hebt, dan is het verstandig om voor een wastafel met een groot en praktisch ingedeeld meubel te kiezen. Waar doe ik inspiratie op voor een mooie wastafel Er zijn meerdere plekken waar je inspiratie op kunt doen. Zo kun je eens een badkamerzaak binnenlopen om te kijken wat voor wastafels ze daar allemaal verkopen. Ook op internet kun je veel afbeeldingen van wastafels vinden. Op de website van homify hebben we vele foto’s van badkamers online staan. Deze kun je bekijken om er achter te komen welke wastafel jij in je badkamer zou willen plaatsen.