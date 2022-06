Vloeren

Wat moet ik allemaal weten over vloeren?

Bij homify mag alles, maar moet natuurlijk helemaal niets. Dat geldt ook voor vloeren. Als het een onderwerp is dat je niet zo veel interesseert, dan kun je zoiets aan een professional uitbesteden en hoef jij je er niet meer druk over te maken. Maar zo zwart-wit als we het nu stellen ligt het toch vaak niet. Het is namelijk ontzettend leuk om iets van vloeren af te weten. Dat begint al met alle verschillende soorten vloeren die er te bedenken zijn. Van goedkoop tot heel duur en van heel creatief tot heel minimalistisch. Aangezien zelfs dat laatste ook weer creatief kan zijn, is het dan ook eigenlijk te veel om op te noemen. We nemen je graag mee op ‘vloerenreis’ en gaan kijken naar laminaat, pvc vloeren, parket, een houten vloer, tegels en ga zo maar door. De vloeren als zodanig zullen we bespreken, maar we kijken daarnaast ook naar de meer praktische kanten. Welke professionals jou kunnen helpen bijvoorbeeld. Maar ook wat je zelf allemaal op het gebied van vloeren kan doen. Daarnaast zitten onze experts nog boordevol met allerlei ideeën op het gebied van inspiratie. En vergeet ook zeker de andere tips niet. Kortom, te veel om allemaal op te noemen. We gaan dan ook snel van start om jou lekker wegwijs te gaan maken over alles wat met vloeren te maken heeft.

Welke vloeren zijn er allemaal?

We hebben net al een paar vloeren benoemd, maar het is natuurlijk wel handig om daar even iets meer van te weten. Op het gebied van vloeren kun je verschillende types onderscheiden. Allereerst hebben we een traditionele houten vloer. Dit kan een echte houten vloer zijn die bestaat uit robuuste houten planken, het kan parket zijn of laminaat. Vooral dat laatste is vaak niet echt hout, maar het komt er wel dicht bij in de buurt. Elke vloer van hout heeft zo z’n eigen voordelen, maar kent ook nadelen. Vooral een echte houten vloer, zoals een eiken vloer, kan heel erg prijzig zijn en kan heel gevoelig zijn voor waterschade. Weeg in jouw geval dan ook zeker af wat het beste bij jou past als je een houten vloer wilt laten leggen. Maar er is meer keuze: wat dacht je van een pvc vloer? In feite een plastic vloer, maar die kan in sommige gevallen ook in stroken als een laminaatvloer worden aangebracht. Pvc laminaat wordt dat ook wel genoemd. Pvc lijkt natuurlijk veel op ander plastic zeil of linoleum. Daarnaast heb je de meer traditionele tapijten of stoffen vloerbedekking. Voor de meeste woonkamers en andere woonruimtes in het algemeen niet zo aan te bevelen, maar voor een slaapkamer kan dit heel erg geschikt zijn. Het is daarnaast ook relatief gemakkelijk te plaatsen en ook te vervangen. Maar nog steeds hebben we niet alle vloeren besproken. Wat dacht je van een tegelvloer? Deze kan uit ‘gewone’ gebakken tegels bestaan, maar kan ook heel mooi als natuurstenen vloer worden uitgevoerd. Dit laatste is niet de goedkoopste vloer, maar wel een van de allermooiste!

Welke professionals kunnen mij helpen bij het leggen van een vloer?

Als je een vloer gaat (laten) leggen, dan moet je allereerst een leverancier hebben. Er zijn heel wat speciaalzaken die complete vloeren leveren en ook kunnen aanleggen. Maar ook bij de bouwmarkt of een andere woonwinkel kun je vaak terecht voor diverse vloeren. Wel is het zo dat deze zaken vaak alleen maar verkoper zijn en dat je daarom zelf aan de slag moet om er voor te zorgen dat de vloer ook daadwerkelijk gelegd wordt. Speciale vloerleggers kunnen jouw helpen om er voor te zorgen dat je jarenlang plezier kunt hebben van bijvoorbeeld je laminaat of tapijt. Laminaat leggen en tapijt leggen zijn een vak apart, dit geldt ook zeker voor tegelleggers. Maar ook al in een allereerste stadium kan het zijn dat je een adviserende professional nodig hebt. Een interieurarchitect of een interieurontwerper kan dan al heel goed aangeven wat voor vloer het beste past bij jouw leefomstandigheden, je budget en vooral ook jouw smaak.

Hoe kan ik zelf een vloer gaan leggen?

De echte doe-het-zelvers gaan natuurlijk zelf lekker aan de slag om een vloer te leggen. Iedereen die dit niet van plan is om te doen kan doorgaan naar de volgende alinea, maar misschien is het aan de andere kant ook wel leuk om iets te weten van het proces van vloerleggen. Eerst is het vooral van belang om te weten wat je budget is en wat voor soort vloer je wilt gaan leggen. We nemen een laminaatvloer als voorbeeld. Je moet dan natuurlijk ook heel goed meten hoeveel vierkante meter laminaat je nodig hebt. Vervolgens moet je er om denken dat je voor een onderliggende folielaag en een ondervloer moet zorgen. Kijk daarbij zeker ook even wat de regels zijn als je in een appartement woont. Vaak is het zo dat ondervloeren dan aan bepaalde eisen moeten voldoen in verband met geluidsoverlast. Laat een vloer ook minimaal twee dagen ‘wennen’ in de ruimte waar die gelegd gaat worden. Als je aan dier voorwaarden voldaan hebt, dan kun je aan de slag. Gebruik een decoupeerzaag of een laminaatsnijder om alles op maat te maken en volg alle instructies goed op. Voor meer informatie is er online heel wat op dat gebied te vinden en zijn er zelfs speciale instructiefilmpjes gemaakt.

Waar vind ik ideeën en inspiratie op het gebied van vloeren?

In woonwinkels en andere speciaalzaken is ontzettend veel informatie te vinden, maar dat zijn natuurlijk niet de enige plekken. Je buurvrouw of je broer kan ook een vloer hebben die voor jou als voorbeeld kan dienen. Nog gemakkelijker is het om online op zoek te gaan. Je hoeft maar ‘vloer’ bij een zoekmachine in te typen en je krijgt een schat aan ideeën, inspiratie en vooral ook informatie. We raden je aan om zeker ook homify niet over te slaan bij je zoektocht. We laten je schitterende vloeren zien in allerlei verschillende stijlen. Er zit ongetwijfeld een tussen die jou heel erg aanspreekt en met een beetje geluk kunnen we je ook direct doorverwijzen naar een leverancier bij jou in de buurt.