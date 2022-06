Vliesbehang

Wat is vliesbehang?

Je hebt de term vliesbehang vast wel eens vaker gehoord, maar vraagt je dan misschien wel af wat het nou precies is. Dat is ook helemaal niet zo gek, want er zijn meerdere termen voor verschillende soorten behang en dat kan vaak wat verwarring opleveren. We gaan daarom ook van start om jou zo goed mogelijk uit te leggen van het hoe en wat. Vliesbehang is een speciaal soort behang dat uit meerdere lagen is opgebouwd. Over het algemeen is de toplaag van vinyl en is de onderlaag van glasvlies gemaakt. Verwar dit type behang trouwens niet met glasvezelbehang of glasweefsel behang, dat is namelijk iets anders. We zullen zo eerst zien wat de voordelen van vliesbehang zijn, vervolgens kijken we welke professionals jou kunnen helpen, daarna zien we welke andere soorten behang er zijn en we sluiten af met enkele inspirerende instructies.

Wat zijn de voordelen van vliesbehang en hoe kan ik het aanbrengen?

Waarom zou je eigenlijk vliesbehang overwegen? Het is natuurlijk helemaal afhankelijk van jouw situatie. Sta je aan de vooravond van een grote verbouwing of van een nieuwbouwproject? Dan kan het aan de ene kant zijn dat alle werkzaamheden al worden uitgevoerd en dat jij je nergens zorgen over hoeft te maken, maar misschien ga je zelf wel de handen uit de mouwen steken. En juist dan vliesbehang een uitkomst zijn. De grootste voordelen van dit type behang zijn dat je bijvoorbeeld geen behangtafel nodig hebt. Daarnaast is dit behang heel erg sterk door het glasvlies als onderlaag het. Erg handig omdat het daardoor vrijwel niet scheurt. Dat maakt vliesbehang ook gelijk heel erg geschikt voor muren die niet helemaal egaal zijn. Scheurtjes en andere oneffenheden worden heel mooi afgedekt en het behang kan daar gewoon goed tegen. Dat is bij de meeste ‘gewone’ behangpapier namelijk niet het geval, omdat het veel sneller scheurt. Ook komen bobbels in het behang en krimp bij vliesbehang vrijwel nooit voor. Je zou nu eigenlijk al direct aan het plakken kunnen gaan, maar je moet eerst behang kopen en misschien ben je wel op zoek naar goedkoop behang. Reken er wel op dat vliesbehang niet heel erg goedkoop is. Kom dus niet voor verrassingen te staan, als je bij de kassa staat. We komen straks nog wel even met wat handige tips op dat gebied. We willen je nog even op weg helpen met het ophangen van je behangpapier. Zorg eerst voor een voorstrijkmiddel op je muren als het behang enigszins doorschijnend is. Daarna is het zaak om te zorgen dat het behang op maat gesneden is. Als dat gebeurd is, kun je eigenlijk al aan het plakken gaan. Het is daarbij wel van belang dat je de juiste lijm gebruikt, niet elke lijm is zonder meer geschikt om hiervoor te gebruiken. Als het behangplaksel op de behangrol gesmeerd is, is het een kwestie van ophangen en heel stevig aandrukken. Je kunt daarbij eventueel wat drukmiddelen gebruiken. Zo heel erg moeilijk klinkt het niet!

Welke professionals kunnen mij helpen met vliesbehang?

We hebben net al uit de doeken gedaan hoe jij zelf aan het plakken kunt gaan met vliesbehang. Als je dit, om wat voor reden dan ook, niet ziet zitten, kun je altijd een professional inhuren die jou kan helpen met het aanbrengen van het behang. Een schilder, een klusjesman of een specialist op het gebied van behang kan voor jou dan aan het werk gaan. Via homify kun je zo’n expert snel vinden, ook vaak bij jou in de buurt. Maar soms hoef je niet eens een professional in te schakelen, je kent misschien wel iemand die jou kan helpen. En dat is dan vaak weer een handige manier om wat kosten te besparen.

Welke andere soorten behang zijn er?

We hebben het de hele tijd over vliesbehang, maar er zijn ook heel wat andere soorten behangpapier die heel erg geschikt voor jou kunnen zijn. Zo is glasvezelbehang al even aan de orde geweest. Dit is voornamelijk een soort behang die als een stevige en egale ondergrond gebruikt kan worden voor een mooie verflaag. Erg handig in oude huizen waar de muren nou niet meer zo geschikt zijn om direct te gaan verven. En wat dacht je van fotobehang? Er zijn heel wat verschillende soorten fotobehang met de meest schitterende afbeeldingen. Je eigen afbeelding kun je ook heel goed laten afdrukken en vervolgens op de muur plakken. Op die manier kun je een kamer heel erg persoonlijk inrichten. Maar als dat alles je toch een beetje teveel van het goede is, kun je tot slot ook altijd nog de aankoop overwegen van een wat goedkopere vorm van papieren behang. De keuze is aan jou!

Waar vind ik ideeën en inspiratie op het gebied van (vlies)behang en wat voor tips zijn er nog meer?

Of het nou om vliesbehang gaat, of om een heel ander soort, ideeën en inspiratie zijn op vele plekken te vinden. Een bouwmarkt is vaak een walhalla als het om behang gaat. En vrijwel altijd zijn daar ook medewerkers die jou goed kunnen informeren en adviseren. Maar als je echt meer ideeën wilt krijgen op het gebied van motieven en dergelijke, dan kun je het beste op de meubelboulevard kijken. De daadwerkelijke aankoop is natuurlijk weer heel wat anders. Het is daarbij vooral heel erg belangrijk wat jouw budget is. Bedenk wel dat goedkoop soms duurkoop kan zijn! Toch is het zo als jouw ogen en oren goed open staan, je soms goedkoop behang voor een zeer aantrekkelijke prijs kunt vinden. Sommige discountwinkels bieden namelijk hele goede dingen aan! En als je door de bomen het bos niet zo goed meer kunt zien, dan kun je op het internet altijd terecht. Vergeet homify daarbij ook zeker niet, we kunnen je namelijk van heel wat advies voorzien. Denk daarbij aan werkelijk waar alles wat je huis, interieur en tuin betreft. Elke dag opnieuw laten we je de mooiste huizen zien en daarbij zie je vaak ook de meest schitterende behangmotieven voorbij komen. We wensen je heel succes en vooral ook plezier bij je zoektocht en kluswerkzaamheden.