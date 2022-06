De keuze voor een vloer in je huis kan vaak een behoorlijke opgave zijn. Hoe vind je nou een vloer die past bij jouw woonwensen, bij jouw huis en vooral ook bij jouw budget? Een vinyl vloer kan in heel veel gevallen een prima oplossing zijn! Misschien denk je nu wel dat vinyl wellicht een beetje een goedkope oplossing is, maar dat is helemaal niet het geval. Een vinyl vloer kan namelijk in allerlei vormen geleverd worden. Uiteraard helpen wij je graag verder om meer informatie te verschaffen op dit gebied en voor je het weet heb jij een schitterende vloer in je huis liggen.

Wat is een vinyl vloer?

Een vinyl vloer is een vloer die van kunststof wordt gemaakt. Verschillende lagen zorgen dat er een stevige en tegelijk flexibele vloer ontstaat. Je kunt deze vloeren in grote rollen verkrijgen, maar er zijn ook vinyl strips die op een vergelijkbare manier als laminaat gelegd kunnen worden. Vinyl is een materiaal dat als vloer ook heel goed door jou aangebracht kan worden. Het is slijtvast en kan ook heel goed tegen water. Daarnaast zijn er zo veel verschillende designs te vinden, dat het uitzoeken van een vloer als deze een hele leuke activiteit is.

Welke professionals heb ik nodig voor het aanleggen van vloeren?

Een vloerlegger kan vrijwel elk type vloer voor je aanleggen. Het ligt natuurlijk wel aan de specialisatie van de betreffende professional: een laminaatexpert zal wat minder verstand hebben van een vinyl vloer! Maar vergeet niet dat vinyl vloeren ook heel goed zelf aan te leggen zijn. Een ideale en ook uitdagende manier om te besparen op een vloer die van zichzelf eigenlijk al heel voordelig en efficiënt is. Denk er natuurlijk wel om dat je alleen zelf aan de slag gaat als je het ook echt kunt.

Waar vind ik ideeën en informatie op het gebied van vinyl vloeren?

Interieur- en woonwinkels hebben soms vinyl in hun assortiment. Zeker grotere ketens hebben een uitgebreid aanbod. Hoe leuk het is om op het internet rond te neuzen, het is zeker aan te bevelen om eerst eens in een winkel te gaan kijken. Als je daarna een beetje meer bekend bent met het verschijnsel, dan kun je online verder gaan zoeken. Laat je daarbij ook inspireren door de talloze voorbeelden die homify te bieden heeft. We kunnen je daarnaast ook nog eens helpen aan een professional die jouw vloer kan leggen.