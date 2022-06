Tweedehands meubels

Niet iedereen wordt direct enthousiast bij de gedachte aan tweedehands meubels. Toch is het tegenwoordig zeer trendy onder andere binnen de industriële, retro, vintage en shabby chic stijl zeer trendy om tweedehands meubels in je inrichting te plaatsen. Ze hebben hun eigen verhaal en vaak al een leven achter zich. Bovendien is het ecologisch verantwoord want je doet aan recycling en verlaagt daarmee de carbon footprint. En wanneer je dat die houten half vergane kast ruw afschuurt en tegen een grijze betonlook muur plaatst krijgt hij ineens toch die wow-factor die je in de rommelige winkel niet kon ontdekken. En dit is direct ook de essentie. Hoe zie je welke tweedehands meubelen potentie hebben om te stralen in jouw retro, vintage of industriële interieur? We bespreken deze stijlen en welke soort vintage meubelen je hier kunt plaatsen en geven tips waar je al deze leuke brocante spulletjes op de kop kunt tikken (en een leuk dagje uit hebt!)

Vintage stijl tweedehands meubels

Vintage en retro worden vaak met elkaar verward. Vintage is eigenlijk alles wat van vroeger is en waar je een nostalgisch gevoel bij krijgt. intage betekent daarbij vooral dat het betreffende item echt kenmerkend was voor die periode. Een meubelstuk kan dus zowel vintage als retro zijn. Het feit dat een meubelstuk oud is of uit een bepaalde periode komt maakt dit nog niet direct vintage. Vintage meubels en accessoires zijn wel vrijwel altijd tweedehands. In een vintage interieur wordt veel gebruik gemaakt van retro elementen en de sfeer straalt openheid en rust uit. In het vintage kleurenpalet worden wit en bruintinten gebruikt die worden verlevendigd met mosgroen, okergeel of ijsblauw (eventueel met patronen). Typische vintage meubels zijn bijvoorbeeld bamboe of rotan meubelen en een wollen poef. Maar denk ook plastic retro stoelen in geel, groen, wit bruin. Deze combineer je dan weer met vintage metalen hang- of stalampen in oranje, wit, bruin of geel. Vintage meubels vind je in de vorm van houten dressoirs en kasten in allerlei verschillende soorten kleuren. Denk daarbij vooral aan bruine of witte kasten die een typische sfeer van nostalgie oproepen. Los van gewone meubels kun je ook vintage design meubels plaatsen van bekende ontwerpers. Kijk daarvoor in de speciale vintage online design winkels.

Welke meubels plaats je in de retro stijl?

De jaren vijftig en zestig zijn weer terug! Bloemetjesprints en oranje, bruin en appelgroen. Met vintage meubels uit deze tijd en bijzondere prints en felle kleuren tover je ruimtes om tot de retro stijl. Retro gaat over het herinterpreteren van oude stijlen en hoeft dus dus niet perse oud te zijn. Denk aan een oude stijl sofa met felle bloemetjesprint of oranje stof. Je kunt de retro tweedehands meubels en accessoires rustig combineren met moderne items zoals een koperen lamp of ledverlichting. In het retro interieur zien we veel hout en plastic. De kleuren variëren van poederpastel tot neutraal maar we zien ook felle kleuren. De retro meubels kenmerken zich door ronde, geometrische en gebogen vormen. Denk bijvoorbeeld aan een U-vorm retro tv meubel. We zien in deze stijl ook Panton retro hanglampen en Eames retro stoelen of luxe lederen fauteuils met knopen.

De industriële stijl en haar meubels

De industriële stijl kenmerkt zich door ruw en onbewerkt. Ruwe baksteen muren worden naar voren gehaald en de vloer bestaat simpelweg uit de ruwe betonnen ondergrond. Ideaal dus wanneer je een slooppand hebt gekocht! Onafgewerkt is het devies en dus lopen ook leidingen en elektriciteitsdraden gewoon los langs de muren en het plafond. Losse vintage gloeilampen hangen aan een metalen raster geknoopt aan hun snoer. Voor de warmte worden houtaccenten en vintage stijl meubels toegevoegd. Ook onbewerkte pallets gevuld met planten, bloemen of kruiden zorgen voor een knus accent in deze stijl. De industriële meubels zijn eveneens ruw en onbewerkt. Denk aan luxe lederen fauteuils, oude blikken, spuitflessen en comfy sofa’s om een beter idee te krijgen van deze stijl. In het kleurenpalet zien we grijs, zwart, bruin en wat kleuraccenten in mosgroen, mosterdgeel of prints. Qua materialen wordt er veel metaal en ijzer gebruikt evenals hout en beton. Daar worden warme accenten aan toegevoegd in de vorm van rieten en hoogpolige tapijten.

Brocante meubels volgens de shabby chic stijl

De shabby chic stijl wordt gekarakteriseerd door oneffenheden, krassen en afgebladderde verf. Denk aan een afgesleten oude leren bank of houten stoelen met afgesleten vlakken. Deze stijl doet denken aan retro, vintage of industrieel maar de shabby chic stijl is meer romantisch van aard. We vinden hier oude wit geschilderde houten kasten, tafels en stoelen, kanten kleedjes, bloemetjesprints en serviezen met rozenopdruk. Voor shabby chic stijl meubelen ga je bij voorkeur naar een rommelmarkt of je kijkt bij familieleden op zolder. In het kleurenpalet van de shabby chic stijl vinden we veel wit, poederpasteltinten en grijs. Ook wordt in deze stijl veel hout gebruikt en dan met name ruw, verweerd, vergrijsd en onbewerkt hout. Combineer de meubels met de luxere shiny accessoires zoals zilveren plateaus en kandelaars en fluwelen kussens met bling. Alle meubels en accessoires worden op een losse en wat ongeorganiseerde manier door elkaar heen geplaatst. Deze wat chaotische manierl is typerend voor de shabby chic stijl.

Waar vind je tweedehands meubels?

In sommige steden zoals in Antwerpen en Luik vind je grote en beroemde brocante markten met allerlei oude vintage en retro meubels en accessoires. Hier is een groot aantal aanbieders te vinden waardoor je verzekerd bent van een ruime keuze. Je kunt er een leuk dagje uit van maken. Wil je minder ver reizen en of minder tijd uittrekken dan kun je in de buurt naar de recycle-, kringloop- of tweedehands winkels en ook tussen het grof vuil kun je soms pareltjes vinden. Bezoek de recycle winkels met regelmaat want ze hebben elke dag nieuw aanbod. Ten slotte vind je tweedehands meubels ook online. Wel zo makkelijk want je kunt gewoon thuis op de bank op zoek naar die chaise longue. Houw je van design meubelen? Kijk dan in de gespecialiseerde online winkels met tweedehands design meubels. Zo betaal je niet de hoofdprijs voor die prachtige Corbusier stoel. Tweedehands meubels en accessoires zijn een goede keuze want ze zijn ecologisch verantwoord want je geeft wat weggegooid wordt een tweede leven. Je draagt daarmee bij aan het verlagen van de carbon footprint. Bovendien hebben deze meubels hun eigen charme en verhaal en zijn ze daarmee niet te vergelijken met nieuwe meubels!