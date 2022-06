Verlichting slaapkamer

Heb je er weleens over nagedacht hoe belangrijk licht in je slaapkamer is? Slaapkamerverlichting zorgt er niet alleen voor dat je ’s nachts alles kunt zien. Het is ook een heel belangrijk middel om de ruimte mee te decoreren.

Mooie accenten in je slaapkamer?

Kijk je bij Homify naar de slaapkamers op het scherm, dan valt het direct op: de slaapkamerverlichting legt precies de juiste accenten. Delen van je slaapkamer baden hierdoor in het licht, terwijl andere stukken vooral romantiek uitstralen. Door te kiezen voor lichtbronnen die niet al te sterk zijn, kun je steeds per gedeelte van je slaapkamer een bijpassende slaapkamerverlichting kiezen. Net als je huiskamer vormen de verschillende delen één geheel en maak je van je slaapkamer een sfeervolle locatie. Het wordt op die manier een plek waar je niet enkel wilt slapen, je kunt er ook zitten en rustig een tijdschrift lezen. Heb je nog genoeg ruimte over, dan plaats je er misschien zelfs wel een klein bureau.

Hoe kun je met slaapkamerverlichting variëren?

De keuze voor verlichting wordt de laatste jaren steeds ruimer. Je ziet een duidelijk verschil tussen led, halogeen of de meer diffuse basisverlichting. Met deze soorten kun je heerlijk spelen wanneer je de ruimte met soorten verlichting indeelt. Denk bij de verlichting die je kiest ook na over de mogelijkheden om het licht te dimmen. Je kunt je slaapkamerverlichting dan aanpassen aan de verschillende momenten. Helder licht als je zit te lezen of nog wat werkt aan je bureau, zachter als je naar bed gaat en misschien nog samen met iemand geniet van een romantisch moment. Natuurlijk past op elk soort verlichting ook een handige timer. Zo gaan de lichten uit en aan zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen.

Vind jij als eerste unieke slaapkamerverlichting?

De keuze bij Homify is ruim. Dit is ook niet zo gek als je bedenkt dat je via het scherm uitkomt in online shops over de hele wereld. Je vindt er het mooiste design en kunt dit zelf naar je huis toe halen. Dit doe je eenvoudig door in de betreffende webwinkel de gekozen slaapkamerverlichting te bestellen. Stel je eens voor hoe de uitstraling van je slaapkamer zal verbeteren als jij je keuze hebt gemaakt. Je wordt hierbij niet geremd door enige begrenzing en vindt als eerste de meest unieke slaapkamerverlichting online. Sneller dan menig vriend of vriendin vind jij nieuw design. Maak jezelf er blij mee of verras je vriend, vriendin, man of vrouw. Veel plezier!