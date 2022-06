Verf

Wat kan ik allemaal doen met verf?

Verf is een van de meest veelzijdige producten die je zowel binnenshuis als buitenshuis kunt gebruiken. In eerste instantie denk je dan misschien aan de verf op het houtwerk zoals kozijnen en andere houten delen, maar er is nog veel meer dan dat te bedenken. Vooral alle toepassingen van verf zijn daarbij van groot belang. In je interieur, denk aan allerlei soorten muurverf en behang, is het ook een bepalende factor. In de tuin heb je ook vaak verf nodig. Bijvoorbeeld voor het schilderen van een tuinhuis of het voorzien van de schutting van een beitslaag. Maar ook op een artistieke manier kan verf weer heel goed van pas komen. Bij verf moet jij je in ieder geval afvragen of je er zelf mee aan de slag gaat, of dat je het aan een professional overlaat. In beide gevallen helpt homify je graag op weg. We zullen dan ook eerst gaan kijken wat je zelf allemaal moet weten over verf. Daarna gaan we kijken wat een schilder allemaal voor je kan betekenen en geven we wat handige tips die van pas komen bij het inhuren van een professional. Tot slot zullen we gaan kijken op welke plekken je ideeën en inspiratie kunt vinden.

Hoe ga ik zelf aan de slag met verf?

Zelf verven is heel erg leuk om te doen. Of het nou voor een creatieve uiting of voor onderhoudsdoeleinden is, verven of schilderen begint met het uitzoeken van de juiste verf. Als je een schilderij wilt gaan maken dan heb je natuurlijk hele andere verf nodig dan in het geval van het verven van een muur in de woonkamer. Maar voor je aan het verf kopen toekomt, moet je eerst weten wat je gaat schilderen. Laten we een paar verschillende gevallen gaan bekijken. Je hebt een nieuwe schuur laten bouwen, maar het verfwerk is nog niet uitgevoerd en daar ga je zelf mee aan de slag. Als je kiest voor een simpele beitslaag dan is het niet zo moeilijk, maar als je voor een kleurtje kiest dan is het iets ingewikkelder. Soms moet je beginnen met schuren en stofvrij maken. Vervolgens breng je eerst een grondverf of een primer aan en als die goed gedroogd is, breng je een zijdeglans- of een hoogglansverf aan. Al die soorten verf moet je dan wel eerst gaan kopen. Kies in dat geval voor een kleur die je mooi vindt, maar houd ook vooral rekening met het soort verf dat je gaat kopen. Sommige goedkopere verfsoorten kunnen heel goed zijn, maar er zit soms ook veredelde waterverf tussen. Een wat duurdere verf biedt meestal de meeste garantie op een goede dekkende laag die houtwerk jarenlang kan beschermen. Je kunt in zo’n geval ook even op verf aanbiedingen wachten als een klus niet zo heel veel haast heeft. Vergeet vooral ook niet om goede kwasten en rollers te kopen. Voor we gaan kijken wat een schilder in verschillende gevallen voor jou kan doen, gaan we het nog even hebben over het verven van muren in je huis. In een nieuw woning moet je in zo’n geval helemaal vanaf nul gaan beginnen. En reken maar dat je aan kale betonnen of stenen muren heel wat aandacht moet besteden voordat de verflaag er strak op zit. Een voorstrijkmiddel wil in die gevallen een goede grondlaag vormen. Koop hier ook goede rollers en kwasten en zoek via het internet goede instructiefilmpjes op over hoe je het beste met een roller in de weer kunt gaan.

Wat kan een schilder allemaal voor mij doen en hoe vind ik de beste schilder bij mij in de buurt?

Een schilder kan alles voor jou schilderen. Van de kozijnen tot de dakgoten en van de muren in je slaapkamer tot de meubels voor de eetkamer. Zelfs voor artistieke oplossingen kun je soms bij een schilder terecht. Wat een schilder verder allemaal kan doen mag duidelijk zijn, het is vooral van belang voor jou om te weten hoe je de juiste schilder voor jou klus kunt vinden. Een schilder kun je op allerlei manieren gaan zoeken. Je kunt afgaan op een advies van vrienden, familie of collega’s, of je gaat zelf actief op zoek. Via een advertentie in de krant of via het internet. Vooral dat laatste is een hele gemakkelijke manier om een professional te vinden. Denk daarbij ook aan homify! We kunnen je een overzicht bieden van schilders, waarschijnlijk ook bij jou in de buurt. Als je de juiste expert gevonden hebt, kan het altijd goed van pas komen om eerst een oriënterende afspraak met hem te maken. Je kunt dan kijken of jullie op één lijn zitten en dan kunnen er afspraken worden gemaakt over het uitvoeren van de klus. Denk er wel om dat het voor een schilder altijd het beste uitkomt om in de winter binnen te werken en in de zomer buiten. Dat een schilder die het ’s zomers al druk genoeg heeft met het schilderen van de buitenkant van huizen niet zit te wachten op het verven van jouw woonkamer, spreekt eigenlijk voor zich. Wacht met zo’n klus dan ook even tot de winter. Schroom verder ook niet om te onderhandelen over de prijs die je aan een schilder moet betalen. Houd er wel rekening mee dat verf kopen ook een deel van de kosten van de schilder uitmaakt en dan dit vaak kwalitatief goede verf is, die naar jou doorberekend wordt.

Waar vind ik ideeën en inspiratie op het gebied van verf?

Ideeën en inspiratie zijn overal om je heen te vinden. Als het gaat om de wijze waarop de buitenkant van een huis is geverfd, dan kun je letterlijk overal om je heen voorbeelden zien. En op het gebied van interieurs zal je ook heel wat verschillende kleurstellingen kennen. Je kunt dus ‘in het echt’ gaan kijken, maar er zijn ook heel wat andere opties. Woonmagazines en andere tijdschriften kunnen je van alles laten zien als het aankomt op verf en behang. Maar vergeet ook zeker het internet niet. Online is zo ontzettend veel te vinden. Op homify vind je al die voorbeelden door middel van de meest mooie huizen en interieurs. Jouw ideale kleurstelling zit daar ook vast bij!