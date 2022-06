Tuinontwerp

Heerlijk wegdromen in een paradijselijke tuin. Wie wil dat nu niet? Een prachtig aangelegde tuin vol groen en bloemenpracht waarin je even helemaal tot rust kan komen. De tuin anno 2016 is niet alleen maar een plek met planten en bloemen. We betrekken de tuin meer en meer bij onze woning en brengen er dezelfde stijl en sfeer aan. Met prachtige veranda’s, buitenkeukens, comfy zithoeken en zelfs vloerkleden wordt de tuin een heerlijke plek om volop buiten te leven op warmere dagen. We kennen allemaal de prachtige tuinen vanuit de tuinmagazines en woonsites. Maar hoe kom je van een handvol creatieve ideeën naar een paradijselijke tuin en gebalanceerd tuinontwerp? We geven je een aantal praktische ideeën en tips.

Tuin ontwerp

Om jarenlang te kunnen genieten en uitkijken op die mooie tuin is een goed tuinontwerp essentieel. Het is dus van belang om van te voren goed na te denken over welke elementen je gaat kiezen en waar je deze wilt plaatsen in je tuin. Los daarvan zijn ook de sfeer en stijl belangrijk. Hou je van een tropisch paradijs vol groene planten, een wilde bloementuin of hou je juist van de rust en precisie van een Oosterse tuin? De juiste mix van alle elementen en goede doordachte keuzes creëren die perfecte balans. Denk ook na over losse onderdelen zoals welke soort en maat loungebank, een eventuele buitenhaard, buitenkeuken of veranda. Hierdoor ontstaat een evenwichtig en harmonieus geheel. Een goed plan en ontwerp zorgt voor een duidelijke structuur en eenheid. Die rust en schoonheid ervaar je ook weer in jezelf.

Hoe kom je tot een goed tuinontwerp?

Een goed tuinontwerp bestaat uit een perfecte mix van alle elementen en onderdelen. Allereerst is belangrijk om na te denken waar je de tuin voor wilt gebruiken. Moet dit een look-a-like paradijselijk vakantie-oord worden waar je even helemaal kunt ontspannen? Hoeveel mensen maken gebruik van de tuin en wil je wellicht een speelhoek voor de kids? Kijk je graag uit op de omgeving of hou je juist van veel privacy? Welke sfeer moet de tuin uitademen? Een andere belangrijke factor is het onderhoud. Hoeveel tijd wil je hier maximaal aan besteden? Er zijn tegenwoordig allerlei creatieve mogelijkheden om een onderhoudsarme of onderhoudsvriendelijke groene tuin te creëren. Denk bijvoorbeeld aan groene schuttingen, hoge grote bakken of potten en zelfs lage muren die aan de bovenzijde open zijn en met planten gevuld.

Hoe kun je besparen op het tuinontwerp?

Besparen op het tuinontwerp is heel eenvoudig. Je kunt ervoor kiezen om alleen een tuinontwerp te laten maken door een tuinarchitect of hovenier en de rest zelf te doen. De tuinarchitect inventariseert dan alle wensen en ideeën en deze worden vertaald in een passend design. Dit kost gemiddeld genomen tussen de 250 en 500 euro. Zorg dat je van tevoren al je wensen en ideeën hebt verzameld. Een goede manier om ideeën te verzamelen is het maken van een online moodboard met allerlei ideeën en foto’s van tuinen, tuinonderdelen en accessoires die je mooi vindt. Denk daarbij niet alleen aan voorbeelden van tuinen maar ook aan het kleurenpalet, de parasol, planten en andere losse overdelen. Zo kan een en ander snel vertaald worden in een passend ontwerp. Je kunt ook kiezen voor een standaardontwerp. De meeste tuinarchitecten en hoveniers hebben standaardontwerpen voor bijvoorbeeld een kindvriendelijke of landschapstuin die met wat kleine aanpassingen kan worden afgestemd op jouw wensen. Ten slotte kun je ook zelf een ontwerp op schaal maken. Maak een plattegrond op maat in Excel en knip de losse onderdelen op maat uit en plaats ze op verschillende plekken op je schaalmodel om zo te komen tot het beste ontwerp.

Tuin ideeën

Een nieuwe tuin ontwerpen is inspirerend en een leuke uitdaging. Neem de tijd om allerlei prachtige voorbeelden te bekijken terwijl je heerlijk onderuit gezakt op de bank zit. Wel zo makkelijk en een stuk relaxter dan alle woonboulevards afreizen. En denk vooral eens wat breder dan alleen maar wat perken, het terras en gazon. Hoe zou het zijn om een prachtig vlonderterras aan een vijver te hebben met een oosters ligbed? Of een mooie gemetselde buitenkeuken met barbecue en open haard waardoor je lang kunt buiten zitten op koelere avonden? Of kijk eens naar speciale thema’s zoals de mediterrane, oosterse of natuurlijke tuinen om je te laten inspireren.

Moderne tuinen

Wanneer je hebt bedacht welke elementen je in de tuin wilt plaatsen dan is de tijd aangebroken om de sfeer en stijl van je tuin te kiezen. Denk daarbij aan een oosterse, wilde, natuurlijke, landelijke, moderne of klassieke tuin. De design- of moderne tuin is een populaire keuze omdat deze tuinen rust en eenvoud uitstralen en onderhoudsvriendelijk zijn. Het is een strakke tuin met een moderne uitstraling. De moderne tuin is minimalistisch ingericht met een mix van een beperkt aantal onderdelen en kent een strakke belijning. Moderne tuinen vragen bovendien relatief weinig onderhoud. Qua aanblik zijn het vrij strakke tuinen. Een moderne strakke tuin kan heel mooi zijn maar is soms niet sfeervol. Plaats daarom ook wat elementen die voor warmte zorgen zoals een mooie rustieke houten tafel of warme sfeerverlichting.

Tuin aanleggen

Wanneer het tuinontwerp gereed is dan is de tijd aangebroken om aan de slag te gaan. Je kunt er voor kiezen om de tuinaanleg geheel of deels uit te besteden aan een professionele hovenier of tuinarchitect. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet en kun je je laten leiden door de ervaring en kennis van een professional. Maar je kunt er ook voor kiezen om dit zelf te doen. Vergeet in dit geval niet om eventueel van te voren de tuin op te hogen met zand en aarde naar de juiste hoogte! Later is dit namelijk niet meer mogelijk. Wanneer je de tuinaanleg uitbesteed dan geldt: hoe meer je zelf doet deste lager de kosten. Bekijk dus of je zelf je tuin kunt leeghalen en wanneer de basis is aangelegd je bijvoorbeeld zelf de planten plaatst. Dat kan veel schelen op de totale investering! Voor het aanleggen van een tuin moet je rekenen op tussen de 50 en 100 euro per vierkante meter. Daar zit dan wel alles bij inbegrepen dus wanneer je zelf ook aan de slag gaat, zullen deze kosten een stuk lager uitvallen.