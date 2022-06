Tuinieren is voor sommige mensen een gepassioneerde vorm van ontspanning, terwijl het voor anderen een grote ergernis is. Wij weten natuurlijk niet tot welke categorie jij behoort en al zit jij bij die laatste groep, dan hopen we natuurlijk dat we jou kunnen inspireren om toch in de tuin aan de slag te gaan. Of je nou zelf met kruiwagen, schoffel en hark in de weer gaat of dat je een hovenier inhuurt: basiszaken op het gebied van tuinieren komen altijd goed van pas.

Wat levert tuinieren mij op?

Misschien een beetje een rare vraag, maar zeker als je niet zo heel erg gek bent op tuinieren, dan is het verstandig om jezelf die vraag te stellen. Het kan je namelijk heel veel opleveren! Een heerlijke manier van ontspannen die totaal verschillend kan zijn van je professionele activiteiten. Laat de boel even lekker de boel als je in je meest oude outfit lekker het gras gaat maaien of onkruid gaat wieden. Maar je moet dan natuurlijk wel eerst een tuin hebben. De aanleg van een tuin is ook een hele mooie manier om je huis nog aantrekkelijker te maken. En als je op een mooie zomerdag op je terras kunt genieten van net resultaat, dan is het plaatje helemaal compleet.

Welke professionals kunnen mij helpen in mijn tuin?

Zoals gezegd kun je zelf flink aan de slag gaan in de tuin, maar je kunt het tuinieren ook aan een expert overlaten. Een hovenier of een tuinman is dan de eerste persoon waar je aan denkt. Deze vaklieden weten precies wat ze met een tuin moeten doen. Maar als je nog in de ontwerpfase zit, dan kan een tuinarchitect of een landschapsarchitect ook iemand zijn die voor jou van groot belang is. En als het gaat om de aanleg van water in je tuin dan kan een loodgieter ook nog wel eens van pas komen.

Waar vind ik ideeën en inspiratie op het gebied van tuinieren?

Je hoeft maar een tijdschriftenzaak of een boekhandel binnen te lopen en je hebt de keuze uit vele verschillende magazines en boeken over alles wat met tuinen te maken heeft. Maar er zijn vanzelfsprekend ook andere opties. Online is een grote schat aan informatie te vinden. Natuurlijk draagt ook homify op dat gebied de nodige steentjes bij. Of het nou om je tuin, om je huis of om je interieur gaat, wij helpen je graag op weg!