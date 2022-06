Tuinhuis

Verdient jouw tuin een houten schuur?

Je tuin verdient het om zorgvuldig te worden ingericht. Pak je dit direct goed aan dan heb je daar jarenlang plezier van. Een gazon, mooie struiken en misschien een boom, zorgen al direct voor een leuke indeling van je tuin. Maar je hebt natuurlijk ook gereedschap en andere spullen die te maken hebben met je tuin. Weet je al waar je die opbergen wilt? Een houten schuur in je tuin is een uitstekend idee. Door het gebruikte materiaal ziet het gebouwtje er heel natuurlijk uit en je gereedschap ligt er netjes geordend opgeborgen. Kies je een houten schuur van de juiste grootte, dan passen er ook met gemak tuinstoelen in en misschien zet je ook wel de fietsen erbij. Een houten schuur kan ook een raampje hebben. Vind je het leuk, dan zet je daar een stoel neer en kun je met regen gezellig de krant lezen terwijl je achter jouw eigen schuurraampje zit.

Tuinhuis kopen en lekker buitenshuis zitten?

Vind je droog zitten buitenshuis een leuk idee, dan kan je natuurlijk ook een tuinhuisje kopen. Ze zijn er heel groot maar ook lekker klein. Het helpt je om inspiratie op te doen, maar geeft je ook gelijk een reële kijk op het tuinhuis dat je mogelijk kiest. Bij een tuinhuis kopen spelen zaken als omvang en hoogte een belangrijke rol. Maar ook de plaats van de ramen en de deur moeten harmoniëren met de inrichting van je tuin. Heb je kinderen die nog niet zo groot zijn, dan kan je ook een tuinhuis kopen waarmee een schommel heel leuk combineert. Dat zorg bij hen voor veel pret, waardoor ze heel graag in de tuin zullen spelen. Voor jezelf doet een sierlijke slingerbank het erg goed. Ook die kan je in combinatie met een tuinhuis kopen.

Meer weten over een tuinhuis op maat?

Jouw tuinhuis op maat heeft kunstzinnige vormen, waarover van tevoren uitvoerig over is nagedacht.

Genieten van een tuinhuis met veranda?

Zit je graag met familie of vrienden in de tuin, dan is een tuinhuis met veranda ideaal. Je zet lekker zittende stoelen op je veranda en geniet van het hoogteverschil met de rest van de tuin. Een veranda maak je ook gemakkelijk schoon. Je spoelt al het vuil weg met water en kunt gelijk weer zitten. Dat is heel anders dan op een gazon , waar de poten van je tuinstoelen tot diep in wegzakken. Hang je een terrasverwarmer op, dan kan je ook in herfst en winter buiten zitten. Nodig vrienden of familie uit en zet een tafel neer met stoelen. Houden jullie van een leuk bordspel, dan ga je daar lekker mee aan de slag. Je geniet van de frisse buitenlucht, terwijl je met een fijne terrasverwarmer buiten bij je tuinhuis met veranda zit.

Praten over een tuinhuis met overkapping?

Koos je voor de luxe variant, dan staat er in jouw tuin een tuinhuis met overkapping. Ook als het buiten regent zit je in dat geval lekker droog. In de lente, in de zomer, maar ook tijdens de herfst en in de winter kan je door het tuinhuis met overkapping van de buitenlucht genieten. Een overkapping zorgt voor beschutting en gezelligheid en je tuinhuis met overkapping straalt dit ook uit.

Vergt een houten tuinhuis veel onderhoud?

Ben je bang voor veel onderhoud, dan is die angst bij een houten tuinhuis ongegrond. Hout is een natuurlijk materiaal en kan zich goed handhaven in weer en wind. De meeste soorten hout kan je op natuurlijke wijze laten vergrijzen. Wil je dit liever niet en houd je van een strakke tint, dan zijn er allerlei beitsen, verven en lakken in de winkel te koop. Je kunt je houten tuinhuis ermee schilderen zo vaak je wilt, maar één keer in de één of twee jaar is meer dan genoeg.

Je tuinschuur mooi aankleden?

Een tuinhuis of tuinschuur vormt een onmisbaar bestanddeel van je tuin. Zelfs in zijn meest eenvoudige vorm zorgt het voor een handige indeling van je gebied. In een tuinhuis kan je gezellig zelf verblijven en in een tuinschuur berg je handig je spullen op. Ook past het bouwwerk heel mooi in het groen als je er planten tegenop laat groeien. Wat dacht je van een lekker smakende druif tegen de zuidkant van je tuinschuur. Als je dan toch de wanden met groen bekleedt, mag je hier natuurlijk ook aangenaam van genieten. Ook een klimplant met mooie bloemen is leuk. Zo doet een vuurdoorn, clematis of kamperfoelie het uitstekend tegen een houten tuinschuur. Heeft jouw tuinschuur ook een raam, wat dacht je dan van een houten bak vol met geraniums? Jouw eigen tuinschuur met groen aankleden is een ontspannen bezigheid. Praat er eens over met anderen via ons gezellige forum. Je doet vast leuke ideeën op!