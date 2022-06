Het zou zo maar kunnen dat je er nog nooit over na hebt gedacht, maar weet je wat voor leuke verrijking een tuinhek voor je tuin en huis kan zijn? Daarom hebben we even wat feiten en tips op het gebied van deze creatieve erfafscheiding voor je op een rijtje gezet. Na het lezen van deze info zal een tuinhek voor jou nooit meer hetzelfde zijn! We zullen gaan kijken naar verschillende uitvoeringen, maar vergeten ook zeker niet om wat over professionals op dit gebied te zeggen.

Welk type tuinhek past het beste bij mij en mijn huis?

Het kan nog best wel lastig zijn om er achter te komen welk type tuinhek voor jou en je huis het meest geschikt is. Jouw wensen staan voorop, maar vergeet niet dat niet elk hek dat jij mooi vindt, ook bij je huis past. Een klassiek houten hek bij een moderne woning zal voor de spreekwoordelijke vlag op de modderschuit zorgen. Andersom past een moderne metalen omheining in veel gevallen niet bij een klassiek landhuis. Stem de stijl goed af op het huis! Een lichtelijk gedurfde combinatie is vaak helemaal niet zo erg, maar maak het niet te bont.

Welke professionals kunnen me helpen bij een hekwerk rond mijn tuin?

De professionals die je op het gebied van een tuinhek kunnen helpen zijn erg divers. Een hovenier kan vaak een prima hek leveren, maar er zijn ook andere experts die van belang kunnen zijn. Een ambachtelijke smid kan namelijk een schitterend smeedijzeren hekwerk voor je maken. Uiteraard is dit niet de meest goedkope oplossing, maar wel een prachtige manier om van een oud huis een nog mooier juweeltje te maken. Verder zijn er ook bedrijven die gespecialiseerd zijn in meer standaarduitvoeringen van hekwerken.

Waar vind ik ideeën en inspiratie voor mijn tuinhek?

Voor de juiste inspiratie kun je bij hekwerkspecialisten langsgaan, maar je kunt ook al eerst op onderzoek uitgaan met de hulp van het internet. Je typt bij een zoekmachine hekwerk of tuinhek in en je zult versteld staan hoe ontzettend veel er te vinden is. Tussen al die verschillende aanbieders en producenten probeert homify je zo goed mogelijk te helpen. En zeker in dit geval is het zo dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Blijf hier dus vooral lekker rondkijken voor het opdoen voor al je inspiratie op het gebied van hekwerken en alle andere zaken die bij je huis, interieur en tuin komen kijken.