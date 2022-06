Tuinen

Zodra de eerste zonnestralen doorbreken en de takken zich vullen met bloesem en lichtgroene blaadjes krijgen we zin om de tuin in te gaan. En wat is er nu heerlijker dan met je handen in de aarde te wroeten? Het brengt je terug bij de natuur en geeft een diep gevoel van ontspanning. Natuurlijk is niet iedereen een tuinfreak. Je moet het leuk vinden en er de tijd voor hebben. Gelukkig zien we tegenwoordig steeds meer slimme manieren om tuinen smaakvol en daarnaast ook onderhoudsarm in te richten. Bijvoorbeeld met houten bakken, grote potten en een mooi groot loungeterras. Zo kun je toch genieten van een mooie groene tuin zonder er al te veel tijd aan kwijt te zijn.

Wat zijn de laatste tuintrends?

Trends van dit moment zijn de natuurlijke tuin en natuurlijk tuinieren. De natuurlijke tuin wordt zo ingericht dat deze lijkt op een authentiek stukje natuurlandschap. Je laat daarbij de natuurlijke flora en fauna zoveel mogelijk in tact zodat er een klein ecosysteem ontstaat in jouw tuin dat ook weer allerlei dieren aantrekt. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan verder op onze tuinpagina’s om een aantal mooie natuurtuinen te bekijken. Een andere trend is dat de tuin steeds meer wordt betrokken bij het huis. De inrichting en sfeer van je woonkamer trek je door naar buiten zodat het een samenhangend geheel wordt. Een laatste trend is veel groen: we halen stenen terrassen weg en vervangen deze door een ruime hoeveelheid groene planten. In veel tuinen zien we ook een kleine moestuin verschijnen waar we onze eigen courgettes en aardbeien kweken.

Tuin ontwerpen

De eerste stap naar een nieuwe tuin is natuurlijk het ontwerpen: een leuk en creatief proces. Uiteraard moet de tuin niet alleen functioneel zijn, maar moet deze er ook prachtig uitzien. Daarom is het belangrijk om de juiste keuzes te maken. Het verzinnen welke planten je gaat plaatsen, welk soort terras je wilt aanleggen en het ontwerp van de tuin zelf. Zo creëer je een evenwichtig en samenhangend geheel dat in balans is met de omgeving. Het begint met het verzamelen van allerlei ideeën en opdoen van inspiratie. Je kunt eventueel ook een moodboard maken met allerlei foto’s van wat je mooi vindt. Dit wordt vervolgens vertaald in een mooi tuinontwerp en samenhangend geheel. Hierdoor ontstaat er rust en harmonie in de tuin. Deze ervaar je zelf ook wanneer je naar de tuin kijkt of wanneer je in de zomer op je terras zit. Het is het dus zeker waard om in je tuin te investeren!

Waarom is een goed tuinontwerp belangrijk?

Het ontwerpen van de tuin is een belangrijk proces. De keuzes bepalen immers hoe de tuin er straks uit gaat zien. Maar belangrijker nog: ze bepalen ook de hoeveelheid onderhoud die je er straks aan kwijt bent. Het lijkt misschien eenvoudig. Een terras, gazon en wat perken. Toch vraagt een mooi gebalanceerd ontwerp om de juiste en doordachte keuzes. Alleen zo ontstaat een mooi en harmonieus totaal. Denk bij het ontwerpen van de tuin goed na over de zoninval en indeling van de terrassen. Wil je weinig onderhoud? Kies dan voor veel terras en bakken als borders of een groot terras met grote potten en begroeide schuttingen.

Je tuin zelf ontwerpen

Je kunt je tuin natuurlijk laten ontwerpen door een ervaren en gespecialiseerd bedrijf, maar je kunt er ook voor kiezen om zelf je tuin te ontwerpen. Op internet vind je allerlei gratis programma’s waarmee je zelf op eenvoudige wijze een ontwerp maakt. Of maak een tekening op schaal die je inkleurt met de planten en bloemen van je keuze. Ga van tevoren naar het tuincentrum om te kijken welke planten je mooi vindt en die passen in je ontwerp. Denk ook na over de zoninval en voor welke doeleinden en momenten je graag op welke locatie een terras in de tuin wilt. Rondom de terrassen kun je de rest van de tuin ontwerpen. We vergeten dit maar al te vaak, maar het is ook belangrijk om de voortuin niet te vergeten! Deze vormt immers de eerste aanblik en binnenkomer van je huis. Maak dus ook een smaakvol ontwerp voor je voortuin en tover ook deze om tot verwelkomende en prachtige ruimte vol bloemen en gezelligheid. Zo zullen alle bezoekers zich zeker welkom voelen!

Tuin aanleggen

Wanneer we denken aan de aanleg van een tuin komt al snel de gedachte op dat dit veel kosten met zicht meebrengt. Dat hoeft echter niet zo duur te zijn als je denkt. Natuurlijk is dit afhankelijk van het formaat van je tuin en je ideeën en wensen. Gemiddeld genomen ligt de prijs van een nieuwe tuin op tussen de vijftig en honderd euro per vierkante meter. In deze kosten is alles inbegrepen. Voor dit bedrag wordt de oude tuin verwijderd en terrassen, schuttingen en planten geplaatst. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de tuin zelf aan te leggen. In dat geval investeer je alleen in een nieuw terras, aarde, zand, planten en plaats je deze zelf in de tuin.

Tuin inrichting

Bij het inrichten van onze tuin denken we vaak aan een terras, een paar borders en wat potten. Maar er bestaan tegenwoordig veel meer mogelijkheden om je tuin in te richten. Elementen waarmee je ook een geheel eigen sfeer kunt neerzetten. Met wat bamboe, vetplanten, Acers en mos creëer je in een handomdraai een Japanse tuin. Of denk eens aan een mediterrane tuin vol met grote bloeiende planten, rotsblokken en een losse frivole sfeer. Met alle vormen aan nieuwe prachtige tuinverlichting zet je een warme en aangename sfeer neer in de tuin. De tuin wordt een verlenging van ons woon- en leefgedeelte met loungebanken, relaxplekken, veranda, vijver, fontein, vogelnestkastjes en buitenkeuken met haard en barbecue.

Moderne tuinen

Bij het aanleggen van je tuin kun je kiezen uit allerlei verschillende stijlen tuinen; van mediterraan tot landelijk of modern. Moderne tuinen zijn optisch zeer mooie tuinen om te zien en stralen rust en eenvoud uit door hun strakke lijnen en eenvoudige vormgeving. In het ontwerp van moderne tuinen wordt ook rekening gehouden met de architectuur en stijl van de woning. Daardoor ontstaat een perfecte balans tussen de verschillende elementen. De juiste keuze aan onderdelen en accessoires is van groot belang. Voor moderne tuinen geldt vaak: minder is meer. Denk bij een moderne tuin bijvoorbeeld aan een kiezelterras, buxushagen en de traditionele hortensia met strakke witte tuinverlichting.