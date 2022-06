Een tuinafscheiding kan allerlei vormen aannemen. Van een simpele houten schutting tot een stevige bakstenen muur en van een sierlijk hekwerk tot een constructie van gaas en prikkeldraad. We hopen natuurlijk van harte dat de band met jouw buren niet zo is dat je tot het laatste besluit. Wat we wel hopen is dat wij je kunnen helpen bij je zoektocht naar de perfecte tuinafscheiding. Er is zo ontzettend veel te ontdekken op dat gebied en het zou zonde zijn om er niet iets meer vanaf te weten. Iedereen die meer wil weten, moet dan ook zeker verder gaan lezen.

Wat voor soort tuinafscheiding past bij mij?

De keuze voor een tuinafscheiding is heel erg persoonlijk, maar dat is niet de enige zwaarwegende factor die een rol meespeelt. Laten we eens beginnen bij het budget. Stevige hekwerken of afscheidingen zijn namelijk niet goedkoop. Verder is het ook van belang of je op de erfgrens iets gaat (laten) plaatsen of niet. En dan hebben we het niet eens over de stijl gehad die je wilt gaan gebruiken. Last but not least moet je dan ook nog een keuze maken op het gebied van materialen. Maak op dit gebied geen overhaaste keuzes, je wilt wel een investering doen die de moeite waard is.

Welke professionals kunnen mij helpen op het gebied van afscheidingen in mijn tuin?

Zodra je het woord tuin gebruikt, komen direct de beroepen van tuinman en hovenier naar boven drijven. Deze vaklieden kunnen je over het algemeen heel goed helpen bij het uitkiezen en het plaatsen van tuinafscheidingen. Dat geldt ook voor een tuin- of landschapsarchitect of voor een creatieve aannemer. En vergeet ook zeker niet dat je zelf natuurlijk ook heel erg creatief aan de slag kunt gaan. Dat laatste is overigens alleen maar voor de klussers die ook echt twee rechterhanden hebben!

Waar vind ik ideeën en inspiratie voor een tuinafscheiding?

In een tuincentrum kun je vaak de meest mooie voorbeelden zien van hekwerken, muren en schuttingen. Als je gelijk al iets tegenkomt dat bij jouw wensen en budget past dan heb je geluk gehad, maar als je toch nog even verder wilt kijken, dan raden we je aan om op homify een kijkje te nemen. De meest prachtige tuinen kun je namelijk bij ons vinden. Er zit ook ongetwijfeld een voorbeeld tussen van een afscheiding die jou aanspreekt. En ook met de zoektocht naar de juiste professionals ben je bij ons aan het juiste adres.