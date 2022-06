Speelgoedkist

Wat is een speelgoedkist?

“Ruim je speelgoed nou eens op!” Je hebt je moeder of vader dat ongetwijfeld vroeger vaak horen zeggen. Eerst nog vriendelijk en hoe langer jij treuzelde, hoe kwader de stem werd. Voordat er een ruzie aan zat te komen, had je vast al je spulletjes al snel bij elkaar gezocht en wist je dat het weer goed was. Nu heb je misschien zelf wel kinderen of al kleinkinderen. Je weet dan precies hoe het voelt om zelf steeds degene te moeten zijn die oproept tot het opruimen van speelgoed. Een ideale oplossing zou zijn dat kinderen hun eigen speelkamer hebben, maar dat is natuurlijk lang niet altijd mogelijk. Een speelgoedkist is dan een hele goede oplossing om aan te schaffen en de veelzijdigheid van zoiets is een stuk groter dan je in eerste instantie zou denken. Dit kan een oude dekenkist zijn, een opbergkist van plastic of een houten speelgoedkist. En dan zijn er vanzelfsprekend nog meer opties. Wat wij graag aan jou willen laten zien, is waar je zo’n kist kunt kopen, hoe je hem misschien wel zelf kunt maken of hoe je hem zo leuk mogelijk kunt versieren. Je interieur zullen we daarbij zeker niet vergeten en ook aan de wensen van de kinderen moeten we natuurlijk voldoen. Maar als je dan eenmaal de perfecte balans bereikt hebt, kunnen jij en je (klein)kinderen er jarenlang van genieten. En misschien wordt zo’n originele speelgoedkist uiteindelijk wel een familie-erfstuk. Hoe leuk zou dat zijn dat jouw kinderen hun kleinkinderen kunnen vertellen dat ze ooit nog in zo’n bijzondere kist hun speelgoed opgeborgen hebben.

Waar vind ik een leuke speelgoedkist?

Een leuke speelgoedkist vinden hoeft niet zo moeilijk te zijn, maar je moet wel eerst weten wat je precies voor kist in huis wilt gaan halen. Als je een simpele plastic opbergdoos wilt hebben, dan hoeven we je daarbij niet zoveel advies te geven. Je gaat gewoon naar een warenhuis, woonwarenhuis of discountwinkel en je haalt een stevige en grote plastic doos waarin alle speelgoed kan worden gestopt. Toch is dit wel heel erg saai en zijn er heel wat leukere opties te bedenken. Een oude dekenkist kan heel goed als speelgoedkist dienstdoen en vormt daarnaast een hele mooie aanvulling op je interieur. Hetzelfde geld voor een grote rieten mand of misschien zelfs wel een mand waarin bamboe verwerkt is. Maar ook een aparte kastruimte kan heel goed gebruikt worden. Op die manier kan je namelijk het speelgoed echt helemaal uit het zicht houden. En dat is toch ook best wel plezierig. Kinderen zijn het kostbaarste bezit wat je kunt hebben, maar struikelen over hun speelgoed kan er aan de andere kant ook voor zorgen dat je ze soms achter het spreekwoordelijke behang wilt plakken. Vergeet ook zeker niet dat je ook op het internet hele leuke ideeën kunt vinden. Zelfs bij homify kun je dan terecht! Type maar eens ‘speelgoedkist’ in bij een zoekmachine en je zult versteld staan hoeveel inspiratie er allemaal te vinden is.

Hoe kan ik zelf een speelgoedkist maken?

Alle klussers en creatievelingen opgelet: het maken van een speelgoedkist is eigenlijk nog leuker dan er een kopen. Een voorwaarde is natuurlijk wel dat je een handige doe-het-zelver bent, anders kan het nog wel eens heel erg lastig gaan worden. Maar zelfs in dat geval is er geen nood: een timmerman kan jouw ideeën zo in werkelijkheid om gaan zetten. Toch gaan we eerst even kijken wat je zelf allemaal kunt doen. We nemen als voorbeeld een houten speelgoedkist. Zou je al zo een idee hebben hoe je die in elkaar gaat zetten? Je begint in zo’n geval over het algemeen met het maken van een bouwtekening. Je bedenkt daarbij ook al direct welke materialen je allemaal nodig hebt. En vergeet ook zeker niet dat je alles kindvriendelijk maakt. Een kind kan zich heel erg bezeren aan scherpe randjes of uitstekende schroeven en dat moet je natuurlijk zien te voorkomen. De veiligheid staat zeker voorop. Als je ontwerp klaar is, dan kun je materialen gaan halen. Ga naar een houthandel voor hout of je reist af naar de bouwmarkt om daar gelijk alle spullen te halen die je nodig hebt. Denk daarbij verder aan scharnieren, kettinkjes, schroeven, verf en alle andere materialen die je kunt gebruiken. Dan is het tijd om te gaan klussen en als je dat hebt afgerond dan kan jouw kind of kleinkind heel erg blij zijn met een prachtige en unieke speelgoedkist.

Andere tips op het gebied van speelgoedkisten en speelgoed

We hebben je net al suggesties gegeven voor het maken van een speelgoedkist, maar je kunt nog een stapje verder gaan door de kist vanbinnen ook als speelgoed in te richten. Neem bijvoorbeeld het deksel van een houten kist. Je zou er voor kunnen kiezen om dat deksel niet met scharnieren vast te zetten, maar je kunt er een los exemplaar van maken. Als je nou de binnenkant beschilderd of laat beschilderen, hebben de kinderen gelijk een leuke ondergrond om op te spelen. Verder zou je in de kist ook verschillende lagen aan kunnen brengen, dat maakt het voor een kind ook extra spannend. Maar genoeg over speelgoedkisten als zodanig, want we willen voor we weer afsluiten het ook nog even over speelgoed zelf hebben. Speelgoed in een speelgoedwinkel kopen is natuurlijk een fluitje van een cent, maar als je toch als zo creatief met een speelgoedkist aan de slag gaat, kun je net zo goed ook zelf speelgoed gaan maken van hout. Hierbij geldt ook uiteraard dat de afwerking heel erg goed moet zijn om ongelukken te voorkomen. Als dit alles je iets te veel moeite gaat kosten, zijn er gelukkig ook heel wat winkels te vinden waar ze het allermooiste houten speelgoed verkopen. Of je vraagt iemand die wel heel erg goed met houtbewerking is om iets leuks in elkaar te gaan zetten. Vergeet daarbij zeker de specifieke wensen van de kinderen niet. En dan als dat alles klaar is, kunnen de kinderen urenlang genieten. Nu alleen wel hopen dat ze met hun nieuwe speelgoedkist na afloop wel alles op gaan ruimen…