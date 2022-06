Slaapkamer ideeën

Slaapkamer

Hoe heerlijk is het om na een lange dag in een sfeervolle rustige omgeving weg te zakken in je heerlijke zachte bed? We richten ons huis vaak prachtig en smaakvol in met luxe en comfortabele meubels en besteden hier veel aandacht aan. We vergeten soms echter dat je ook van je slaapkamer een prachtige luxe en rustgevende plek kunt maken waar je helemaal kunt ontspannen. En dat is belangrijk want een goede nachtrust is essentieel voor ons functioneren overdag. Gun jezelf dus die luxe van zo’n prachtig smaakvol ingerichte slaapkamer. Het is niet zo heel ingewikkeld en kostbaar om je slaapkamer te upgraden naar celebrity room. Met wat mooi bedlinnen, plaids en wat kussens in je slaapkamer komt je al een heel eind.

Hoe creëer je rust in de slaapkamer?

Rust in de slaapkamer is essentieel. Door een neutrale en harmonieuze sfeer word je zelf rustig en slaap je beter. Dat is geen mythe, het is onderzocht dat je in een rustgevende slaapruimte makkelijker kunt wegzakken in een ontspanning en van een betere nachtrust geniet. De slaapkamer is het dus zeker waard om in te investeren! In de slaapkamer geldt vooral: minder is meer. Hou de inrichting zo rustig mogelijk met alleen een bed en paar meubels. Kies voor een grote onopvallende kast of walk in closet. En belangrijk: zorg voor zo min mogelijk los slingerende spullen en kleding! Planten zijn ook een aanrader in je slaapkamer. Ze zorgen s-nachts voor extra zuurstof en schone lucht in je slaapkamer.

Welke kleuren kies je voor de slaapkamer?

Stem de kleuren in je slaapkamer op elkaar af met rustige en lichte kleuren en laat dezelfde kleuren terugkomen in het bedlinnen, de gordijnen en meubelstoffen. Hou je van een sprekende kleur? Kies dan voor één accentkleur in de slaapkamer die je op een beperkt aantal plekken laat terugkomen in bijvoorbeeld de muur achter het bed, het beddengoed en de accessoires. Belangrijk: zorg ervoor dat je bedlinnen aansluit bij het kleurenpalet en de rust en harmonie in de slaapkamer ondersteunt. Wil je hier graag kleur of een mooie print? Hou de rest van de kleurstelling dan rustig en licht zodat deze mooi als accent naar voren komt. Je kunt er ook voor kiezen om een muur in je slaapkamer te behangen met een bijzonder print behang of een grote wallpaper print te plaatsen achter je bed als accent.

Welke stijl kies je voor je slaapkamer?

Qua stijl en sfeer voor je slaapkamer is er volop keuze. Je kunt ervoor kiezen om deze aan te laten sluiten bij de stijl van de rest van je woning maar je kunt hier ook een ander accent aanbrengen en de slaapkamer er zo uit laten springen. Hou je van een landelijke slaapkamer met lichte kleuren en warme rustieke houten accenten? Of vind je een moderne slaapkamer mooi met zwart-wit-grijs tinten, strakke belijning en moderne design meubelen? Om de juiste keuze te kunnen maken is het belangrijk om naar voorbeelden te kijken zodat je weet wat er allemaal mogelijk is en welke sfeer en stijl het beste aansluit bij jouw smaak. Kijk voor inspiratie inzake hoe je je slaapkamer zou kunnen inrichten naar wat ideeën op onze verschillende thema-pagina’s.

De industriële slaapkamer

Steeds vaker kiezen we voor de stoere look van een industriële slaapkamer. Deze slaapkamer wordt gekarakteriseerd door ruwe onbewerkte materialen zoals grijze betonnen muren of ruwe baksteenmuren in combinatie met metaal, hout en vintage meubels. Dus haal je behang weg en geef de muren en vloeren die onbewerkte look! Zichtbare buizen en elektrische bedrading geven hun eigen stijl aan de industriële stijl in de slaapkamer. Plaats stoere metalen lampen gemaakt van metaal of ijzer in de vorm van potten en oude blikjes.

Het ontwerpen van je slaapkamer

Het ontwerpen van je slaapkamer lijkt simpel: een bed, wat nachtkastjes en een kast. Toch zijn er een aantal belangrijke elementen om rekening mee te houden bij je slaapkamerontwerp. In het ideale geval staat het bed niet naast de verwarming of een open raam en kijk je vanuit bed uit op de open deur. Zorg ook voor voldoende ruimte naast het bed zodat je gemakkelijk in en uit bed kunt stappen. Over het algemeen geldt: hoe groter het bed hoe beter we slapen. Bekijk dus welk formaat bed je kwijt kunt in je slaapkamer en kies bij voorkeur een kingsize bed. Maak van te voren een moodboard met alle soorten en stijlen slaapkamer die je mooi vindt en ontwerp een complete slaapkamer in een online designprogramma zodat je kunt bekijken of al je ideeën in werkelijkheid ook net zo mooi zijn als je je had voorgesteld. Nu kun je je ideeën nog bijstellen en straks niet meer.

Hoe richt je de slaapkamer in?

Wanneer je ontwerp gereed is, kun je aan de slag met de inrichting van je slaapkamer en het aanschaffen van de meubels en materialen. Centraal daarbij is natuurlijk het bed. Een goede kwaliteit bed en matrassen zijn essentieel voor een goede nachtrust. Investeer hier dus in een goede kwaliteit en probeer het bed en de matrassen van te voren ook uit. Bij veel woonwinkels mag je matrassen twee weken gratis uitproberen. Hou de inrichting van je slaapkamer verder rustig met een beperkt aantal meubels en accessoires. Heb je een grotere ruimte? Het is tegenwoordig trendy om een open badruimte te plaatsen in je slaapkamer. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een jacuzzi op een vlonderplateau voor het raam. Zorg ook voor voldoende daglicht in je slaapkamer door middel van grote raampartijen.

Voorkom deze slaapkamer inrichting missers…

Op de eerste plaats zien we vaak veelkleurig en niet passend beddengoed in de slaapkamer. Dit zorgt voor een rommelige onverzorgde aanblik. Investeer dus in luxe beddengoed in tinten die passen in het kleurenpalet. Je hoeft echter een felle kleur of mooie print niet uit de weg te gaan zolang je de rest van de inrichting neutraal houdt. Kijk op onze slaapkamerpagina’s naar voorbeelden om te zien hoe je de juiste sfeer kunt neerzetten. Voorkom losse spullen, teveel accessoires of een te groot kleed. Dit zorgt al snel voor een rommelig en rusteloos gevoel in je slaapkamer. Plaats je kleding ’s-avonds terug in de kledingkast of richt hier een speciale plek voor in. Werk snoeren weg achter de plints en vermijd elektronische apparatuur in je slaapkamer. Ook rommelige en overvolle kasten brengen geen rust in de slaapkamer. Plaats dus een grote garderobekast waarin de kleding netjes is gerangschikt op kleur en soort.