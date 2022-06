Shabby chic is een stijl die zich kenmerkt door imperfectie. Denk aan krassen, oneffenheden en afgebladderde verf en je hebt de meest voorkomende karakteristieken van de shabby chic stijl ontdekt. Oude vintage leren stoelen met afgesleten vlakken of een oude kale houten kast zijn voorbeelden van elementen die prima passen binnen deze stijl. Vintage items die al eens gebruikt zijn en ook sporen van dit gebruik hebben achtergelaten vormen een prachtige touch in de shabby chic inrichting. Toch is de shabby chic stijl anders dan de vintage stijl. Hier vinden we meer romantische brocante items zoals een voile hemelbed of een servies met rozenopdruk.

Is de shabby chic stijl shabby?

Bij het woord shabby denken we al snel aan rommelig, vuil en armoedig. Maar de shabby chic stijl is niets van dit alles. De shabby chic inrichting geeft de aanblik van een kamer die net gerenoveerd is of nog in verbouwing is. Maar door de verfijning en juiste touch die door middel van de juiste kleuren, afwerking en meubels wordt aangebracht, ontstaat een unieke perfectie en balans.

Welke stijlen shabby chic zijn er?

Binnen de shabby chic stijl vinden we ook weer verschillende varianten. Zo is er de romantische stijl die zich het beste laat omschrijven als verfijning met een vrouwelijke touch. Denk daarbij aan roze, wit, brocante kasten, kant, bloemetjes en poederpasteltinten. De stoerdere variant gaat meer richting de Scandinavische stijl en kenmerkt zich door het gebruik van verweerd hout, ruwe onbewerkte materialen, stenen beelden en bontkleden. Of kies voor smetteloos wit waarbij alles wit is met oude houten witte grootmoederkasten vol brocante items, kanten kleedjes en allerlei andere wit geschilderde vintage items.

Hoe richt je je interieur shabby chic in?

In het shabby chic interieur vinden we een mooie mix van vintage brocante items en nieuwe moderne meubels. De meubels zijn vaak wit maar we komen ook de zachte poederpasteltinten tegen. De shabby chic items vind je op de vlooienmarkt en bij je oma thuis. Dit alles wordt op een wat ongeorganiseerde wijze bij elkaar gecombineerd. Deze rommelige en wat chaotische aanblik is het voornaamste kenmerk van de shabby chic stijl! De items zien er daarbij gebruikt uit, dus ze hebben krassen, zijn van onbehandeld hout en vertonen afgebladderde verf. In het kleurenpalet van de shabby chic stijl worden poederpasteltinten in een perfecte symbiose gebruikt met wit, ecru, beige en lichtgrijze tinten. De accessoires brengen wat bling en glamour met zich mee. Kussens met pailletten, zilveren schalen en kandelaars, stoffen als fluweel en zijde en oude kroonluchters zijn prima voorbeelden van shabby chic accessoires.