Schutting

Wat kan ik allemaal doen met een schutting?

Een schutting kan als een verzamelnaam gezien worden van allerlei soorten afscheidingen tussen jouw erf en alles wat daarbuiten valt. Dat kan dus de tuin van de buren zijn, maar ook de straat, een parkeerplaats, een brandgang of een trottoir. Maar dan hebben we het alleen nog maar gehad over de functie van een schutting. Aangezien je bij homify terecht bent gekomen, is het van belang om in je achterhoofd te houden, dat het bij ons voornamelijk om de materialen gaat die gebruikt worden. Dat kan een houten schutting zijn, maar ook net zo goed een betonschutting of een hekwerk. Gelukkig is er veel meer te bedenken dan dat en kan een schutting ook vooral een prachtige manier zijn om je tuin te verfraaien of te decoreren. Waar we je ook graag mee willen helpen, is de manier waarop je zelf een schutting kunt aanschaffen of plaatsen. Zie je het niet zitten om zelf aan de slag te gaan en heb je ook geen zin om daarover ellenlange discussies met je buren te moeten gaan voeren? Dan helpen we je ook nog eens graag op weg om de juiste professional te vinden voor wie een schutting plaatsen een fluitje van een cent is. Kortom, als jij dit alles gelezen hebt, dan kun je zonder problemen aan de slag gaan met je tuinafscheiding. En daarna is het een kwestie van genieten van een prachtige en degelijke afscheiding in je tuin!

Welke professional kan me helpen bij het plaatsen van een schutting?

Als je een beetje bekend bent met homify, dan weet je dat er heel veel professionals zijn die je kunnen helpen op het gebied van je huis en interieur. Maar ook als het aankomt op tuinen, dan weten wij als geen ander waar je terecht kunt. Het is voor jou vooral eerst van belang dat je weet wat voor klus je precies gaat uitvoeren. Wil je alleen een tuinafscheiding laten maken, gaat je hele tuin op de schop of heb je een bouwkavel gekocht waarop een compleet huis met tuin moet gaan verrijzen? De financiën spelen in zo’n geval een grote rol, maar ook de materiaalkeuze. Een professional kan je in elk afzonderlijk geval helpen, maar dan moet je wel weten bij wie je terecht kunt. Als er een nieuwe tuin wordt aangelegd dan is de eerste aangewezen professional om mee te gaan overleggen, een landschapsarchitect of een tuinarchitect. In de uitvoerende fase komt dan vaak een hovenier, een aannemer of een tuinman om de hoek kijken. Zij zijn de professionals die je goed kunnen helpen om de schutting ook daadwerkelijk te plaatsen. Maar vergeet ook niet dat een schutting ook een ijzeren hekwerk kan zijn. In dat geval heb je een smid nodig die voor jou aan de slag gaat om iets moois te maken. Dat is ook het geval als je een timmerman de opdracht wilt geven om met tuinhout iets leuks te gaan maken. En als je geen zin hebt om zelf te gaan verven, dan kun je nog altijd een schilder inschakelen die je nieuwe schutting van een verf- of een beitslaag gaat voorzien. De mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos!

Hoe kan ik op de kosten besparen en hoe kan ik zelf aan de slag gaan om een schutting te plaatsen?

Voor we de tweede vraag kunnen beantwoorden, moeten we eerst gaan kijken hoe je het beste kosten kunt besparen. Of het nou om tuinschermen gaat of om de bouw van een geheel huis, je moet eerst goed weten wat je precies te besteden hebt. Een duidelijke begroting en een budget zijn daarom, zeker bij grotere projecten, een must. Maak voor jezelf een duidelijke balans van de praktische, esthetische en financiële zaken. Schroom ook zeker niet om dit eventueel met een professional te overleggen. Oké, daar zijn we dus over uit! Maar nu komt de situatie om de hoek kijken, waarin jij een gevorderde klusser bent en zelf een nieuwe afscheiding rond je tuin wilt maken. Hoe ga je dan aan de slag? Als er buren in het spel zijn, dan is het erg belangrijk dat je eerst goed met hen overlegd. Heb je dit gedaan? Dan is het tijd om aan het meten te gaan. Je moet namelijk heel goed weten hoeveel materialen je nodig hebt. In het geval van een samengestelde composiet schutting kun je dit beter aan een professional overlaten, maar als je met hout aan de slag gaat dan kun je vrij eenvoudig uitrekenen hoeveel hout je nodig hebt. Dit hout haal je vervolgens bij een bouwmarkt of houthandel en daarna kun je aan de slag in je tuin. Zorg voor goede palen om de schutting aan te bevestigen. Informeer daar ook zeker even naar bij de bouwmarkt. Ga zeker niet bezuinigen op het hout: goedkope houten palen gaan snel rotten in de grond en dan kun je over een paar jaar weer aan het klussen gaan. Denk er ook goed om dat je de palen niet te diep plaatst, een leiding (in wat voor vorm dan ook) is zo geraakt.

Waar vind ik ideeën en inspiratie op het gebied van schuttingen?

Ideeën en inspiratie zijn te vinden in de tuin van de buren, in magazines op het gebied van tuinen of gewoon op het internet. Waar je ook zoekt, zorg dat je iets vindt dat past bij jouw mogelijkheden, stijl en budget. De meest makkelijke manier om te zoeken is door te kijken op het internet. En vanzelfsprekend kan homify je daarbij ook helpen. Bekijk maar eens een willekeurige tuin die je op onze site kunt vinden en je zult gelijk inspiratie krijgen voor je eigen tuinafscheiding. En bedenk je daarbij ook heel goed dat echte natuurlijke afscheidingen zoals een coniferenhaag of een ander soort plant ook tot de mogelijkheden behoren. Of wat dacht je van een stevige gaasconstructie die helemaal met klimop of met een andere plant begroeid raakt? Je kunt het zo gek niet bedenken, en het is mogelijk. Nu moet je alleen nog even aan het werk om dat voor elkaar te krijgen, maar dat gaat vast heel goed lukken.