Een sauna kan onderdeel zijn van de badkamer, van een heuse spa in je huis of een losstaand element in de tuin. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer opties te bedenken waar het een sauna betreft. Je eigen ideeën moet je zeker niet links laten leggen, een sauna kan namelijk een prachtige uitbreiding op je huis zijn. Bij homify helpen we je dan ook graag op weg met het inplannen van je sauna.

Wat voor soorten sauna’s zijn er?

De eerste keuze die je moet maken is of je er één binnenshuis wilt plaatsen, of dat je wilt kiezen voor een sauna in de tuin. Uiteraard ben je op het gebied van sauna’s in je huis wat vrijer in de keuze op het gebied van materialen en de plek waar je de sauna wilt plaatsen. Buitensauna’s zijn vrijwel altijd houten gebouwtjes in je tuin, maar het is uiteraard ook mogelijk om één in een tuinhuis of een (losstaande) garage onder te brengen. En zeker als je van plan bent om een complete spa te gaan bouwen, dan moet je zeker van tevoren goed nadenken waar en hoe je dit wilt inplannen.

Welke soort past het beste bij mij?

Zoals met zoveel zaken in en rond je huis, is een sauna ook een zeer persoonlijke keuze. Twee zaken zijn belangrijk om je af te vragen voor je gaat beginnen: hoeveel ruimte heb je beschikbaar voor een sauna en wat is je budget? Als je nog geen goed beeld hebt van deze twee aangelegenheden, dan ben je er nog niet klaar voor om een sauna te (laten) installeren. Maak dus een duidelijke begroting voor de aanschaf- en installatiekosten en kijk vooral ook erg goed waar een sauna geplaatst kan gaan worden.

Waar vind ik ideeën en inspiratie als ik met een sauna aan de slag wil gaan?

Ideeën en inspiratie zijn op heel veel plekken te vinden. Op een meubelboulevard bijvoorbeeld. Maar het is natuurlijk veel gemakkelijker om op je gemak te surfen op het internet op je laptop, tablet of smartphone. Er is heel veel informatie over sauna’s te vinden en homify staat uiteraard ook voor je klaar. We bieden je in heel wat Ideabooks voorbeelden van de mooiste sauna’s die je maar kunt bedenken. En ook voor je de juiste tips en aanwijzingen ben je waar het een sauna betreft, bij ons aan het goede adres.