PVC Vloeren

Wat zijn pvc vloeren?

Ga je een nieuw huis bouwen, ga je de kamer grondig renoveren of ben je gewoon toe aan een nieuwe vloer? Je bent dan bij homify aan het juiste adres! Dat geldt voor vloeren, maar ook voor heel veel andere zaken en ruimtes in en rond je huis. Maar voor nu gaan we het beperken tot vloeren, sterker nog: we willen het met jou over pvc vloeren hebben. Misschien heb je wel geen idee wat voor soort vloer dat nou precies is, maar we doen er natuurlijk alles aan om er voor te zorgen dat je daarover alle informatie krijgt die je nodig hebt. Laten we beginnen met het begrip pvc. Polyvinylchloride is de officiële benaming van het product dat we vrijwel altijd afkorten tot pvc. We zouden al een hele geschiedenisles en een scheikunde les kunnen geven over de herkomst van dit product, maar dan hebben we geen ruimte meer om nog andere dingen te vertellen. Laten we het er op houden dat pvc een soort plastic is dat op heel veel verschillende manieren kan worden toegepast. In het verleden werd pvc nog wel eens bekritiseerd vanwege schadelijke stoffen, maar tegenwoordig wordt dit product steeds ‘gezonder’ aangeboden. Het wordt onder andere gebruikt voor leidingen, maar ook voor beschermende kleding zoals een regenpak. Voor ons is van belang dat het als vloer gebruikt kan worden, of beter gezegd als vloerbedekking. Denk aan een stevig stuk zeil dat je bijvoorbeeld in de keuken gebruikt. De kans is heel erg groot dat die van pvc is gemaakt. We gaan zo meteen kijken welke professionals je nodig hebt om zo’n vloer te leggen, hoe je zelf aan de slag kunt gaan met zo’n vloer en vooral ook waar je de nodige ideeën en inspiratie kunt vinden.

Welke professionals heb ik nodig als ik aan de slag ga met pvc vloeren?

Voor je een vloer kunt laten leggen, moet je wel weten welke vloer er in je huis moet komen. Soms kan een interieurarchitect of een interieurontwerper in een ontwerp al een voorstel voor een vloer doen. Als het op een pvc vloer aanleggen aankomt, dan kan zijn er verschillende opties mogelijk op het gebied van materialen. Eigenlijk zijn het allemaal varianten op pvc, maar het is wel handig om de verschillende namen te weten. Naast pvc laminaat heb je ook vinyl laminaat of een vinyl vloer. En dan is er ook nog de merknaam Novilon die gebruikt wordt. Zoals gezegd is er wel variatie tussen deze vloeren, maar het uitgangspunt is hetzelfde. Een vloerenspecialist kan je heel goed helpen en adviseren. Ga eens kijken bij een vloerenwinkel en de medewerkers zullen je graag informeren. Maar een echte klusser heb je natuurlijk nodig voor het leggen van een vloer. Dit kan een vloerenlegger zijn, maar sommige klussen-, aannemers- of bouwbedrijven hebben daar ook wel specialisten voor in huis. Keuze genoeg dus! Denk alleen wel even om je budget. Zowel de vloer als de professional kosten geld. Als je zelf aan de slag wilt gaan, dan moet je hieronder even verder lezen.

Hoe kan ik een pvc vloer leggen?

Zelf een pvc vloer leggen hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We moeten wel toegeven dat je geen twee linkerhanden moet hebben. Als dat niet het geval is, kun je prima zelf aan de slag gaan. Bij een nieuw huis is het belangrijk dat de muren al zijn geverfd voor je een vloer gaat leggen. En mocht het nou qua planning niet uitkomen om eerst te verven, zorg dan dat je de nieuwe vloer goed afdekt als er nog werkzaamheden aan de wanden moeten worden uitgevoerd. Maar laten we even teruggaan naar het leggen van de vloer zelf. Je begint natuurlijk met het uitrekenen van de hoeveelheid vierkante meter vloer die gelegd moet gaan worden. Zorg dat je altijd even iets meer hebt dan het vloeroppervlakte, je hebt dan nog een beetje speling. Als je de vloer eenmaal in huis hebt, ga je aan de slag met het daadwerkelijke leggen. Het is altijd aan te bevelen om dit met twee personen te doen. Alleen is het namelijk een stuk lastiger. Informeer even of het noodzakelijk is om de vloer vast te lijmen of dat die zonder lijm gelegd kan worden. Snij de vloer eerst globaal op maat en snij pas bij als die echt goed ligt. Iets eraf snijden is niet zo’n kunst, maar plakken wordt erg lastig. Pvc laminaat kan in het geval van moeilijke ruimte trouwens uitkomst bieden, je kunt dan alle hoekjes gewoon stuk voor stuk op maat maken. Een groot deel van deze instructies geldt overigens ook voor andere types vloer die je zelf wilt gaan leggen, zoals een houten laminaatvloer. Kijk ook even verder rond op homify als je daar meer over wilt weten.

Waar vind ik ideeën en inspiratie op het gebied van (pvc) vloeren?

Ideeën en inspiratie zijn op heel wat verschillende plekken te vinden. Kijk maar eens om je heen! Je kent vast wel iemand die recent een nieuwe vloer heeft laten leggen. Vraag diegene om advies of ga zelf op onderzoek uit. In de al eerder aangehaalde woonwinkels kun je natuurlijk de nodige inspiratie opdoen, maar je kunt ook in een woonmagazine of een ander tijdschrift kijken. En dan is het internet er ook nog altijd als bijna onuitputtelijke bron van informatie. Typ maar eens ‘pvc vloer’ in bij een zoekmachine en je krijgt een grote schat aan informatie. En in dat grote geheel hoopt ook homify een steentje bij te dragen aan de kennis over (pvc) vloeren. Elke dag worden er weer nieuwe foto’s aangeleverd van de meest prachtige interieurs. Daartussen zie je ook zeer geregeld pvc vloeren voorbij komen. En als je dan een heel mooi ontwerp ziet op een van die afbeeldingen, kun je relatief eenvoudig achterhalen wie de bijbehorende professionals zijn. Want professionals hebben we ook voor je in de aanbieding. Van architect tot hovenier en van vloerlegger tot aannemer. Er is dan ook altijd wel iemand die jou verder op weg kan helpen. Succes met al je klussen in huis!