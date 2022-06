Je bent ondernemer en overweegt het inschakelen van een interieurarchitect? Wat gaaf dat je aan ons denkt!

InterAlter is een beetje vreemde eend in de bijt. We hebben een afwijkende visie als het gaat over ontwerpen. Maar dat is precies de reden waarom onze klanten voor ons kiezen.

Naar onze mening wil een hotelmanager 100% bezetting draaien, een horeca ondernemer meer biertjes tappen, en een winkelier een zo hoog mogelijke conversie realiseren. Werken voor de zakelijk markt betekent in het hoofd kruipen van de ondernemer en begrijpen wat het doel is van het interieur.

Jouw gast, klant of client daarentegen vindt dat allemaal niet zo belangrijk. Sterker nog, die wilt vooral niet het idee hebben dat hij zojuist doelwit is geworden van jouw marketingstrategie. Die wilt de gaafste overnachting ooit boeken, geheel eigenhandig de meest actuele hotspot in town ontdekken en kleding dragen die vertelt wie hij of zij is.

Dat zijn twee verschillende werelden. En wij opereren daar precies tussenin. Enerzijds aan de exploitatie gerelateerde kant; omzet, targets, bezettingsgraden, etc… En anderzijds aan de communicatieve kant: wie ben je? wat heb ik aan jou? En waarom zou ik voor jou kiezen en niet voor iemand anders?

Wij zien interieurarchitectuur als een combinatie van marketing, sociale psychologie en ruimtelijk ontwerpen. Feitelijk creëren wij billboards in 3d! En graag doen we dat ook voor jou!

Bel ons direct voor een kennismaking of stuur een mail voor meer informatie.

frans pijpers / 06 - 476 97 669 / frans@interalter.nl

roger haan / 06 - 511 77 592 / roger@interalter.nl