Mijn naam is Mike Polman, als interieur designer met meer dan 3 jaar ervaring in mijn vak. Mijn passie ligt in het vormgeven van ruimtes, variërend van advies tot het ontwerpen van complete interieurs.





Of het nu gaat om het optimaliseren van een enkele ruimte of het creëren van een sfeer in een hele omgeving, ik ben in staat om mijn creativiteit en technische vaardigheden in te zetten om aan de unieke behoeften van mijn klanten te voldoen. Mijn werkzaamheden omvat zowel 2D- als 3D-ontwerpen, waardoor ik in staat ben om concepten niet alleen op papier te visualiseren, maar ook in indrukwekkende driedimensionale representaties. Bovendien ben ik in staat om niet alleen het ontwerp te creëren, maar ook de daadwerkelijke uitvoering ervan te leveren.





Ik ben er trots op dat ik mijn klanten niet alleen esthetisch aantrekkelijke ontwerpen bied, maar ook functionele oplossingen die de levenskwaliteit in de ruimte verbeteren. Als interieur designer streef ik ernaar om een nauwe samenwerking met mijn opdrachtgevers op te bouwen, zodat elk project een weerspiegeling wordt van hun visie en persoonlijkheid.





Ik kijk ernaar uit om mijn vaardigheden en enthousiasme voor interieurontwerp in te zetten om uw ruimtes te transformeren en te verbeteren. Neem gerust contact met mij op voor verdere besprekingen en om mijn portfolio te bekijken.





Mike Polman