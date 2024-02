Voor avontuurlijke ruimtes!

Heb jij saaie ruimtes in je bedrijf? BIJ MIJ VIND JE JOUW OPLOSSING: Ik ontwerp en maak avontuurlijke kamers en ruimtes! Dit is mijn website, mijn naam is Mirjam Dekker en ik ontwerp en maak bijzonder verrassende ruimtes voor bedrijven zoals vergaderruimtes, directiekamers of ontspanningsruimtes. Ik werk sinds 2013 in de meubelbranche. Vertel me hoe jouw ideale ruimte er in jouw fantasie uit ziet en ik realiseer het!

Als je met mij in zee gaat weet je in ieder geval dat het totaal anders-dan-anders zal worden. Een beetje.. raar. En cool. Een avontuurlijke ruimte. Een driedimensionaal decor. Een aangename sfeer en heerlijk om in te werken, vergaderen of chillen. Heel belangrijk is het, om zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande materialen. Hergebruik in plaats van weggooien.