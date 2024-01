Voor u als opdrachtgever verzorg ik een duurzaam ontwerp voor verbouw en nieuwbouw van (vrijstaande) woningen. U mag bellen voor een vrijblijvende kennismaking waarin een duidelijk stappenplan wordt uitgelegd die voor ons leidraad is voor het ontwerp en uitvoeringsproces. Dit zorgt voor duidelijkheid in prijs / bouwkosten en planning.

Ook in utiliteitsbouw zoals kantoren / bedrijfshallen en zorg woningen kan mijn ervaring u helpen om soepel door het ontwerp proces te gaan. Daarbij baseer ik mijn leven en dus ook mijn ontwerpen op het respectvol omgaan met deze aarde. Dat kan betekenen bouwen in hout / biobases / energie nul / circulair. Een toelichting geef ik graag in een persoonlijk gesprek!