nga architecten is gespecialiseerd in nieuw- en verbouwprojecten voor particuliere opdrachtgevers en bouwgroepen. Waarbij zeggenschap en participatie van de bewoner altijd centraal staat.

Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam maar werken door het hele land aan verschillende projecten. Wij ontwerpen, begeleiden en realiseren duurzame en betaalbare exclusieve woningen van hoogwaardige kwaliteit. Hierbij helpen wij onze opdrachtgevers met het vertalen en vormgeven van zijn of haar woonwensen in een concreet architectonisch ontwerp. Elke woning is uniek en is ontworpen naar de persoonlijke woonwensen van de gebruiker met als uitgangspunt: wonen zoals jij het wilt!