Ik ben Hubert van Keulen en met mijn studio inspireer ik als interieurarchitect mensen sinds 2006 om anders naar hun leefomgeving te kijken. Een duurzaam interieur is heel prettig voor de mensen die erin wonen of werken, maar levert ook een bijdrage aan een schonere wereld. Dat noemen wij een Double Duty Interior.

Mijn drive om de wereld een stukje schoner te maken, zat er al vroeg in. In mijn jeugd maakte ik in mijn werkplaats voorwerpen zoals kastjes en lampen van restmaterialen. Ik ontdekte dat de voorwerpen door deze materialen veel meer karakter kregen dan gangbare gebruiksvoorwerpen.

In die tijd begon ik ook met het tekenen van interieurs. Eerst voor vrienden en familie en iets later ook op mijn verschillende opleidingen. Daarna ging ik aan de slag bij gerenommeerde winkelconcepten zoals ‘Eijerkamp’ en ‘Het Arsenaal’ van Jan des Bouvrie om vervolgens een aantal jaar bij Studio Acht op Curaçao ontwerp- en tekenkamer te bestieren.

Met het groeien van mijn ervaring als ontwerper groeide ook het inzicht dat duurzaamheid een diepere laag geeft aan een ontwerp. Het genieten van een prachtige ruimte zonder de natuur daarvoor overbodig te belasten, geeft een fijnere ervaring. Het toepassen van ecologische en hergebruikte materialen geeft een ruimte meer bezieling en zorgt voor een gezondere atmosfeer voor de gebruiker.

Mijn missie als interieurarchitect is om steeds meer mensen te inspireren om in hun woon- en werkomgeving duurzaamheid en bewust leven te omarmen en hier volop van te genieten. Dat doen we bij van Keulen Ontwerp met onze ontwerpen, maar ook door het opleiden en begeleiden van studenten en het delen van onze kennis via presentaties, publicaties en sociale media.