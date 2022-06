JOUW STIJL, JOUW TAS

Stoer, simpel en stijlvol. Dat zijn de leren tassen van Puc. Ontworpen en gemaakt in Nederland. Gewoon, met de hand. Zoals je een tas hoort te maken. Met liefde en oog voor detail. Daardoor weet je één ding zeker: jouw tas is uniek. Puc staat niet voor niets voor Personalized Unique Collection.

WHY WASTE?

Puc heeft een aantal vaste modellen, maar toch is geen tas hetzelfde. Elk stuk leer heeft namelijk zijn eigen bijzondere kenmerken. Die geven jouw tas karakter. We gebruiken het beste leer uit Europa, maar uitsluitend restpartijen en overproductie. Want Puc houdt niet van verspilling.

TASSEN EN MEER...

Bij Puc kun je niet alleen terecht voor een leren tas, maar ook voor accessoires. Van een portemonnee tot een stoer hoesje voor je zonnebril. Ook hebben we in de collectie een aantal unieke items uitgevoerd in kurk.