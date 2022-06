De Oude Bank is specialist in krijtverf voor muren en meubels, waarbij ontvetten en schuren nooit nodig is.

De Oude Bank staat onder zakelijke en creatieve leiding van Geja van de Wetering, en heeft een vestiging in Zwolle en in Apeldoorn.

De Oude Bank voert twee merken, te weten: Vintage Paint uit Denemarken en het Nederlandse merk L'Authentique.

De Vintage Paint is bijzonder sterk op meubels waardoor ontvetten en schuren nooit nodig is. Het merk voert kleuren in de stijl van het merk Jeanne d'Arc Living.

L'Authentique krijtverf is zeer goed dekkend. Het merk onderscheidt zich door een aanbod aan bijzondere kleuren waarvan je blij wordt. De kleurnamen vangen de sfeer die door de kleur wordt opgeroepen.