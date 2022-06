Online-lampen-winkel.nl is onderdeel van Netlight. Wij bieden

verlichtingsarmaturen aan via internet. Wij hebben reeds 40 jaar ervaring op de verlichtingsmarkt via ons winkelbedrijf Het Lampenpaleis Oosterhout BV. Sinds 2007 zijn we nu ook vertegenwoordigd op het internet met 12 webwinkels. Via onze webwinkels versturen wij honderden pakketten per week naar onze klanten in de Europa.

Wij bieden verlichting aan van gerenommeerde Nederlandse groothandelsbedrijven. Wij kiezen bewust voor deze samenwerking, zodat wij een hoge kwaliteit kunnen garanderen. Door onze efficiënte bedrijfsvoering kunnen wij armaturen en lichtbronnen tegen zeer gunstige prijzen op de markt brengen.

Wij zijn een bedrijf waar de klant nog centraal staat. Wij bieden u artikelen aan via het relatief nieuwe internet, maar geven wel de nog zogenaamde ouderwetse service. U kunt ons altijd e-mailen of bellen voor vragen en opmerkingen.