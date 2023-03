Hi! Mijn naam is Rosalieke en ik ben interieurontwerper. 👋🏼

Ik maak A-Z interieurdesigns voor mensen die hun huis nu eens goed goed willen aanpakken en een eigentijds en eclectisch interieur willen die een reflectie is van hun persoonlijkheid.

Hoe ik dat doe? Door in mijn ontwerpen te werken met een mix van vintage, design, unieke impactvolle accenten en prikkelende kleur- en materiaalcombinaties.

In mijn aanpak vind ik het erg belangrijk om mijn klanten een peace of mind gevoel te bezorgen. Dat betekent dat ik begin met een gedegen en uitgebreid intakegesprek om de wensen te inventariseren.. en vervolgens het denkwerk uit handen neem.

Het resultaat? Peace of mind, met een plan waar je helemaal blij mee bent, zonder losse eindjes en wat je direct kunt gaan uitvoeren.

Ben je op zoek naar een interieurontwerper? Dan lijkt het me erg leuk om je te leren kennen. Je kunt mij via Instagram of website een bericht sturen om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen.

Tot snel!