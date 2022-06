Een kennismaking

In 2005 bouwden Ton, Dennis en Ruud van Oudenallen een houten tafel in een klein schuurtje in Oudewater. Die ene tafel markeerde het begin van het huidige RestyleXL, waarin hout de hoofdrol speelt. De broers vertellen: ‘Wij beschouwen het ontwerpen en bouwen van keukens en interieurs als een ambacht en geloven in het hergebruik van materialen. Hout is een eerlijk, hoogwaardig, natuurlijk product en gaat een leven lang mee. In combinatie met eigentijdse elementen krijgt een keuken of interieur karakter, sfeer en een eigen ‘look’... en uit liefde voor het basisproduct ontstaan de mooiste ontwerpen.