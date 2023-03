Studio Sjiek is een interieurarchitect uit Hilversum gespecialiseerd in het ontwerp van interieurs voor woningen en bedrijfsruimtes. Karakteristiek, kleurrijk, goed doordacht. Wij verzorgen advies bij aankoop of verbouwing, technische tekeningen, ruimtestudies, 2D en 3D schetsen en visualisaties, meubel, kleur, licht en materiaalplannen: kortom, alles wat je nodig hebt om het maximale uit je woning of bedrijfsruimte te halen qua ruimte.