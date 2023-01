Een prachtig schoon houten trap die straalt als het toen het nieuw was is een genot. Wij zijn gespecialiseerd in het mooi blank maken van houten objecten. Professionele laten blank stralen / luchtgommen van uw trap is betaalbaarder dan u misschien denkt!

Het zandstralen / luchtgommen van uw trap verhoogt niet alleen het woongenot, maar is ook een slimme investering in uw pand. Geen probleem of er een dikke verf / vernis of lijmlaag op zit... wij maken het weer mooi blank. In de afgelopen 30 jaar reinigden wij vele honderden houten trappen en balken in woningen en bedrijfspanden in zowel heel Nederland en België.

Kijk hier verder voor een vrijblijvende offerte op maat!