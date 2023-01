Studio Julie is een interieur studio dat staat voor kleur, design en budgetvriendelijke interieur oplossingen, actief in Den Haag en omstreken.

Kan jij niet wachten om jouw droominterieur te creëren, maar heb je hier hulp bij nodig? Kijk welk onderstaand pakket het beste bij jouw woonwens en budget past en wie weet gaan we binnenkort samen aan de slag. Of je het nu leuk vindt om zelf dingen aan te pakken of het liefst alles uit handen zou willen geven. Bij elke wens past een pakket. Staat jouw gewenste advies hier niet tussen? Geen probleem. Ik maak graag een offerte op maat voor je.