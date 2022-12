Colofon

Een fijn thuis zit ´m in de grote, maar zeker ook in de kleine dingen. Ik maak graag een compleet interieurplan, maar je kunt me ook inschakelen voor een ontwerp van een enkele kamer. Van kleuren tot behangen op de muur, tot de mooiste meubels en accessoires: ik voel me thuis in elke interieur opdracht. In je eigen vertrouwde stijl of helemaal uit je comfort zone; voor mij is geen wens te vreemd. Benieuwd hoe ik te werk ga? Ik laat het je liever zien dan horen.