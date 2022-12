Droomkeuken in een handomdraai

Om jouw nieuwe droomkeuken te verwezenlijken heb je geen grote verbouwing of groot budget nodig. Bij NEW L.OAK kan je jouw unieke keukenfronten, passtroken, zijpanelen en plinten op maat bestellen. Lekker duurzaam en de prijs gaat je ook nog eens erg meevallen!

De keuken blijft zoals die is. Ook het hang- en sluitwerk is nog geheel recyclebaar. Doordat jouw keuken verder niet verandert, kunnen de oude fronten eraf worden geschroefd en daarna schroef je de nieuwe keukenfronten er op.NEW L.OAK maakt jouw houten keukenfronten speciaal op maat. En dat is wel uniek! Je kan kiezen tussen massief hout of fineer hout en je kan jouw fronten laten afwerken met een scala aan producten; olie, lak of gewoon met verf.

Zo hoef je geen grote verbouwing aan te gaan en heb jij toch een hele NEW L.OAK. Je interieur helemaal weer aangepast aan deze tijd.