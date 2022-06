Welkom bij Studio Tako

Mijn grootste passie in mijn leven is creator zijn. Door de manier waarop ik naar de wereld kijk is het voor mij mogelijk om unieke creaties te ontwerpen. Dit komt door mijn manier van denken en hoe ik in het leven sta. Tako is een beelden denker waardoor ik het grootste gedeelte van mijn ontwerpen kan beleven en visualiseren. Daardoor kan ik van tevoren bepalen of een prototype een meer waarde is voor mezelf en de wereld. Ik laat je graag de wonderlijke wereld die ik creëer zien en mee beleven. Het is echt een andere benadering waardoor mijn werk uniek is..

De vormen die mij raken en terug te vinden zijn in mijn creaties: beweging, vloeiingen, groei, ontstaan, balans, natuur, verhoudingen, biomimicry, upcycling, gezondheid, energetisch, wonderlijk, poëzie, vrijheid, gevoel.

De wereld is een speelplaats: eerlijk, vrolijk, enthousiast, respect, creëren, ondernemen, ondervinden, leren, vallen op staan, spel begrijpen en nieuwe regels maken, regels doorbreken, en nieuw spel maken.