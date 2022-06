Bent u op zoek naar een stijlvol en karakteristiek antiek meubel? Dan bent u bij ons in de Betuwe aan het juiste adres.

Antieke en unieke stukken grotendeels uit de periode 1800-1900. In de voormalige stal van onze eeuwenoude Betuwse boerderij vindt u o.a. kasten, secretaires, eethoeken, bureau's, bedden, stoelen en sidetables. Wekelijks komen er nieuwe meubels binnen. Als u de site regelmatig bezoekt zult u telkens verrast worden door het nieuwe aanbod. Door onze lage kosten kunnen we alle artikelen scherp prijzen. Bent u al lange tijd op zoek naar dat ene speciale meubelstuk dan is het mogelijk om een zoekopdracht te plaatsen. Dan gaan we kosteloos op zoek naar het juiste item.