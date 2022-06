Bouwmeesters pur sang | Van Wilsem & Cabri is een nuchter bureau dat is opgericht door twee partners met elk een eigen specialiteit. Beiden zijn deskundig op hun eigen terrein, waarbij de samenwerking zorgt voor een ideale wisselwerking tussen architectuur en bouwmanagement. Dat levert frisse, krachtige en vernieuwende ontwerpen op met speciale aandacht voor budgettering, detaillering en planning. Of het nu gaat om een verbouwing of uitbreiding van een woning, horeca- of hotelcomplex. Het realiseren van een nieuw clubhuis, bedrijfshal of het ontwerpen van een recreatiepark. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Inmiddels is het bureau gegroeit, maar is het team de doelstellingen niet uit het oog verloren. Ontzorgen is het kernbegrip. Vanaf de eerste schets, tot de oplevering en eventueel de nazorg, zijn Harry van Wilsem en René Cabri het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Daarbij zijn Duurzaamheid, Kostendeskundigheid, BIM (Revit), LEAN management en Ketensamenwerking bij ons geen loze begrippen, maar wezenlijke onderdelen van onze werk strategie.

Met Van Wilsem & Cabri zijn twee specialiteiten bij elkaar gebracht. Hierdoor kunnen wij u een breed aanbod van diensten aanbieden in architectuur en bouwmanagement. Door onze combinatie van Architectuur en Management zijn wij in staat met korte lijnen, snel en efficiënt professionele ondersteuning te bieden tijdens alle fasen van het bouwproces. Van ontwerp tot oplevering. Wij luisteren en spelen in op de wensen van de opdrachtgever en betrokken partijen, waardoor niet alleen het bouwplan, maar ook het bouwproces en de prijs- kwaliteitsverhouding gewaarborgd blijven. Waar mogelijk maken we gebruik van duurzame materialen en innovatieve technieken.

Wij geven uw dromen vorm. Daarbij vertalen wij uw wensen in concrete bouwplannen, waarbij uw budget en persoonlijkheid centraal staan. Onze specialiteit ligt juist in deze breedte en dat kan leiden tot interessante wisselwerkingen. Er wordt altijd gezocht naar de juiste balans tussen eenvoud, functionaliteit en dynamiek. Van ontwerp tot oplevering en dat is een formule voor succes.