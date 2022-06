Ik heb altijd al een zwak gehad voor het creatieve vak. Dat begon eerst ruimtelijk betreft het ontwerpen van interieur en is nu, dankzij nieuwe kennis van materialen en technieken, omgezet naar allerlei verschillende producten. Dit heb ik zelf gecategoriseerd in de volgende thema's: Beeldkunsten, Papierkunsten en Textielkunsten. Een mooi overzicht zie je op mijn website of houdt de facebook of instagram in de gaten.