0nze expertise ligt op het gebied van maatwerkinterieurs: na een gedegen advies over de indeling, de kleuren en het optimaal benutten van ruimte en materialen, maken we interieurs precies op maat. We bouwen, verbouwen of richten (opnieuw) in. Bij grotere bouwprojecten zorgen wij voor ook voor de begeleiding en coördinatie van deelprojecten, inclusief het aansturen van personeel. De Klinkhamer kan door maatwerk te leveren eigenlijk elke woon- of interieurwens uitvoeren.