"‘t Stalen Huys geeft elk interieur een wow-factor door jouw unieke ideeën te perfectioneren en daarna te vertalen in op maat gemaakte, luxe stalen eyecatchers voor het gehele huis. We denken met je mee en bieden een totaaloplossing op het gebied van staal in het interieur. Wij geven ideeën vorm. Ons vak is ambacht en bij ‘t Stalen Huys leveren we dan ook al meer dan 17 jaar vakmanschap wat zich vertaalt in producten gemaakt met de meest innovatieve technieken en bijzonder hoogwaardige afwerking. Ondanks dat zijn we wel gewoon lekker normaal gebleven ;-). We zijn dan ook benieuwd naar jouw ideeën en maken graag tijd voor je vrij. Voel je welkom bij ‘t Stalen Huys!"