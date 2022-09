SOLZA is dé online vloerenwinkel van het moment. Met een groot assortiment vloeren dat uiteenloopt van verschillende soorten laminaat en parket tot click PVC (klik PVC) en plak PVC. Ben jij op zoek naar het populaire visgraat patroon? Ook dan ben jij bij SOLZA helemaal aan het juiste adres. Wij kunnen hier als vloerenwinkel natuurlijk niet omheen. Om deze reden hebben wij de visgraat vloeren in verschillende materialen in ons assortiment. SOLZA beschikt naast de webshop (solza.nl) ook over een fysieke locatie waar jij op afspraak langs kunt gaan om de vloer die jij op het oog hebt eens in het echt mee te maken. Wij noemen dit "eerst kijken, dan kopen", wel zo fijn! Klik hier om een afspraak voor een bezoek aan onze showroom in te plannen.