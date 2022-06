Houthandel van Steen is een moderne ambachtelijke meubelmakerij en houthandel, gevestigd in een voormalige houtzagerij (sinds 1960) in het centrum van Amsterdam.

Op ongedwongen en persoonlijke wijze ontwerpen, maken en verkopen we mooie, handgemaakte en unieke producten voor mensen met waardering voor authentiek materiaal en vakmanschap.

Écht handwerk voor een eerlijke prijs.

Onze meubels zijn bedoeld om mee te leven en daarom ook om minstens een leven lang mee te gaan.

Wij voorzien daarnaast onze buurt en onze stad van een van de belangrijkste en mooiste natuurlijke grond- en bouwstoffen: Massief hout. Ook verkopen wij plaatmateriaal, bewerken we eventueel het zelf meegebrachte materiaal van klanten en zijn wij gespecialiseerd in het leggen van eikenhouten vloeren. Daarbij dragen wij er vanzelfsprekend zorg voor dat al ons materiaal op duurzame wijze is geproduceerd, gekapt en getransporteerd.

Wees welkom in ons atelier aan de Overtoom 516 om de mogelijkheden te bespreken of om inspiratie op te doen!