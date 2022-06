HOOG is dé site waar u inspiratie vindt voor exclusieve woon- en tuininspiratie. De mooiste binnenkijkers en projecten van architecten, interieurarchitecten en tuinarchitecten. U kunt hier talloze woonideeën opdoen zonder de weg kwijt te raken.

Op het platform staan enkel vooraanstaande architecten en vakmensen op het gebied van luxe keukens, luxe badkamers, zwembaden, bijzondere tuinen en veranda’s. Maar ook open haarden, gietvloeren, houten vloeren, natuursteen & keramiek, interieurbouw, design meubels, exclusieve villabouw, wandafwerking en domotica systemen zijn op ons platform vertegenwoordigd.

Doe interieurinspiratie op en ontmoet de architecten en professionals die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de prachtige ontwerpen.

HOOG.design brengt ook elk jaar een of meerdere design boeken uit. Onze meest iconische boekenreeks is The Best Dutch Interior Design waar het allemaal mee begonnen is, maar inmiddels hebben we ook vele andere boeken(reeksen) gelanceerd waaronder Exclusive Garden Design en Kitchen Design. Deze luxe boeken zijn gevuld met de meest exclusieve interieurs, exterieurs en tuinen gecreëerd door vooraanstaande architecten en vakmensen en zijn geliefd bij onze klanten.