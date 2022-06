Jouw interieur als nieuw én naar jouw smaak. Ik help je met een helder interieurplan aan een inrichting waar je héél blij van wordt. Het heeft de goeie uitstraling en persoonlijke touche. Dat maakt het tot iets unieks.

Samen gaan we aan de slag. Jij vertelt we welke wensen je hebt en laat zien welke interieurs je onweerstaanbaar vindt. Ik kom bij je thuis en bekijk welke mogelijkheden je huis heeft en welke kleuren jou het meest aanspreken. Vervolgens werk ik de informatie uit tot een helder plan. Daarmee kun je direct zelf aan de slag. Of we gaan nog even door. Heb je meubels nodig? Wil je ook optimale verlichting? Jij kiest hoeveel advies je wilt. Gun jij jezelf 'n interieur waar je blij van wordt? Ik help je graag! Merel Havenaar