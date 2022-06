Wij zijn de éérste en enige 100% specialist in Nederland op het gebied van maatwerk houten roomdividers. Al onze zijn uitgevoerd in massief eiken. Alle houten roomdividers die wij produceren zijn helemaal op maat gemaakt per klant. Wij zijn gevestigd in Breda met onze showroom en eigen werkplaats. Je bent daar altijd welkom om met eigen ogen onze producten te zien en kennis met ons te maken