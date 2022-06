Achter CONTAINER CREATOR staat een team van specialisten met expertises in advies, ontwerp, productie en bouw dat reeds 29 jaar gespecialiseerd is in modificaties van containers. Onze 5 kernwaarden zijn:

Kwaliteit





Altijd het beste bieden: kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. We keren onze hand er niet voor om daarvoor een stapje extra te zetten.

Klant centraal





We werken voor diverse klanten, zowel nationaal als internationaal. We spreken dus vele talen, maar altijd die van onze klant.

Flexibel





Internationaal handelen is uitdagend. In onze branche kunnen onverwachte dingen gebeuren. Met onze ruime ervaring zijn we hier goed op ingespeeld.

Persoonlijk





Onze aanpak? Handen uit de mouwen, maar wel met persoonlijke aandacht. Dat maakt ons onderscheidend. In alles wat we doen.

Ontzorgen





U ziet misschien een probleem, wij een oplossing. We denken met u mee en zien mogelijkheden. Wel zo verfrissend!





Alles begint bij kennismaking en advies. Onze adviseurs komen graag in contact met u!