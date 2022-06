Bakker Postma is al ruim 50 jaar de specialist voor keukens, badkamers, tegels wellness en andere sanitair artikelen in de provincie. In onze grote showroom in Leeuwarden vindt u uiteenlopende opstellingen voor keukens en badkamers in Friesland.





Welke stijl u ook mooi vindt, of u nu zoekt naar een compleet nieuwe keuken of badkamer of juist renovatie wilt laten uitvoeren; Bakker Postma is uw specialist.





Vanaf het eerste bezoekje in onze showroom tot aan het samenstellen van uw nieuwe keuken of sanitair, het kiezen van details met mooie tegels en andere zaken. Onze specialisten kunnen u hierin begeleiden en adviseren, zodat u op basis van uw wensen uw droom keuken of badkamer samenstelt.





Daarbij werken wij met een eigen installatieteam welke uw badkamer of keuken in Friesland kan komen installeren. Hierdoor hoeft u niet te schakelen met een derde partij, maar weet u gelijk waar u aan toe bent. Tevens weten wij voor onze tegels hoe u alles moet regelen in combinatie met vloerverwarming. Daar zijn onze vloertegels namelijk erg geschikt voor!





Kortom; bent u op zoek naar een nieuwe keuken, badkamer of onderdelen van uw sanitair? Kom langs bij Bakker Postma. Dé partij voor keukens, badkamers en tegels onder één dak.