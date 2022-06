Colofon

De planten van Euonymusjaponicus.nl hebben qua uiterlijk veel weg van de buxus, al kent het een snellere groei. Het heeft glanzend groene blaadjes die licht gekarteld en langwerpig zijn. De Euonymus Japonicus wordt in totaal zo’n 80 centimeter groot. Een mooie hoogte om een formeel en luxe uitziend haagje mee te creëren. Of u het nu in de volle zon wilt aanplanten of op een schaduwrijke plek, de Euonymus Japonicus Green Spireheeft het overal naar de zin. Ook iedere bodemsoort waarin het wordt aangeplant volstaat, zolang het maar goed doorlatend is. De Euonymus Japonicus heeft namelijk een hekel aan natte voeten. Om de aarde goed gedraineerd te krijgen kunt u deze voor het aanplanten tot een diepte van 30 centimeter goed omwoelen en los spitten.

De eerste periode na het aanplanten moet u ervoor zorgen dat de Euonymus Japonicus voldoende water krijgt zodat de wortels zich goed kunnen ontwikkelen. Later kan de vochttoediening gereduceerd worden, maar dit is afhankelijk van het weer. In droge periodes kan de Euonymus Japonicus wel wat extra water gebruiken. Qua snoeien hoeft u zich niet zo druk te maken. Eénmaal per jaar in het voorjaar is voldoende om het goed in vorm te houden. Daarbij hoeft u alleen maar de bovenzijde te toppen. Het beste is om de Euonymus Japonicus te snoeien op een bewolkte dag zodat er geen kans is op verbranding van de blaadjes.